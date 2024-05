Las próximas reformas de Cornejo, sacudón en la guerra del PRO y los primeros peajes en Mendoza

La chance de los peajes está entre lo más sorprendente de esos planes oficiales. Está indefinido sobre cuáles se harían en principio, pero se piensa en las dos más importantes: la 7 y la 40; y posiblemente en rutas provinciales del sur. Demoraría su tiempo, pero ya hay trabajos para evaluar la posibilidad. Mucho más pronto aparece, sí, la repavimentación de la mencionada ruta 7 y también de una porción del Acceso Sur. Algo necesario para seguir mejorando la conectividad, como prometió el mandatario el miércoles desde la Asamblea.

Asamblea Legislativa Alfredo Cornejo 13.jpg El mandatario ya hizo cambios en cuatro áreas, pero asoman en tres más. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Otro cambio todavía pendiente es el que mira hacia el puerto seco de Godoy Cruz. En el esquema que manejan, la prioridad es comenzar a llevar el funcionamiento hacia Luján, en el predio que está cerca de la cárcel federal y donde se está montando la futura zona franca. Ese polo logístico en ciernes se combinaría con el PASIP y está pensado que tenga hoteles, además una playa de estacionamiento para 2.200 camiones.

Son sólo algunos de los cimbronazos que pueden llegar en los dos primeros años de esta nueva gestión. En ese mismo ámbito, de todos modos, antes debutarían otros proyectos de factura más rápida y uno de los que asoman más pronto es la derogación de la Ley de Contratos, según contaron a este medio. "Queremos que arranque cuanto antes en Diputados".

► TE PUEDE INTERESAR: La nueva modalidad de estafa que está de moda con la compraventa de vehículos

Cambiarán la Ley de Obra Pública

Desarrollo Territorial es otra de las áreas que todavía tienen pendientes sus grandes cambios. Ya trabajan en al menos dos modificaciones que irán a la Legislatura en pocos meses: cambios para la Ley de Obra Pública (que data de 1980 y tuvo algunas modificaciones en 2007) y también en la normativa que regula la Dirección de Personas Jurídicas. Eso, entre al menos otros dos proyectos de modernización, de acuerdo a lo que supo UNO.

El viernes ya empezaron a ver la luz modificaciones que el Gobierno se propuso allá por finales del 2023 como la seña de sus avances. Se creó un cuerpo que ya funcionaba, pero desperdigado en una amplia constelación de oficinas y en distintos ministerios. Ahora esa unidad unificada se llama Dirección de Gestión de Bienes Registrables, y juntará a la Agencia de Ordenamiento Territorial, la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales y otras áreas que podrían sumarse luego. Este será su primer lunes de funcionamiento oficial.

Obras ruta panamericana 2023 (8).jpeg La Ley de Obra Pública, en el radar del oficialismo.

¿Qué logra eso en un área tan sensible como la de los terrenos fiscales -entre otros elementos-? Básicamente transforma en velocidad y organicidad para los trámites (incluso en enero terminaron la digitalización de todo el archivo de los inmuebles del Estado), pero también se traduce en plata, porque se ahorrarán el alquiler de los inmuebles donde funcionaban todas esas dependencias. A cargo quedó el abogado Ramiro Canet, que ya en la primera gestión del sancarlino, era asesor en el área de Legal y Técnica.

En Turismo hay una normativa bastante moderna y por eso no asoman grandes modificaciones. Debe tenerse en cuenta que ley que creó el Emetur (8.845) es apenas de 2016. Además, históricamente, la regulación del sistema se hace con resoluciones y no con leyes; entre otras cosas porque de esa manera es más fácil de controlar una industria tan dinámica. Se sabe que asoman propuestas para algunos cambios, pero nada que tenga forma todavía. Lo mismo en en el ente ProMendoza, donde está la petrista Patricia Giménez. Ahí, el Ejecutivo no ha pensado posibles transformaciones.

► TE PUEDE INTERESAR: El conductor borracho que mató a dos hombres en el Acceso Sur fue imputado e irá a la cárcel

Estalló el PRO y hubo intervención desde Buenos Aires

Por fuera de las transformaciones que imagina el Gobierno y las que anunció en su apertura de sesiones ordinarias, la semana política también estuvo protagonizada por la interna del PRO (sí, otra vez). En ese cuadrilátero imaginario, la vicegobernadora Hebe Casado enfrenta al senador Gabriel Pradines, pero en realidad es una manera de enfrenta al propio Omar De Marchi. Además, en ese resultado se juegan no sólo el futuro del partido, sino la composición misma de Cambia Mendoza, ya que si ganan los cercanos al lujanino, intentarán sacar al partido de la coalición "en menos de 24 horas".

Este viernes a última hora, el problema recrudeció y la sangre llegó hasta Buenos Aires. Casi a la madrugada del sábado, en el sector demarchista empezaron a hablar de "buenas noticias" y a pasarse los primeros datos vía Whatsapp. Con el correr de las horas, se oficializó: la Junta Nacional del espacio bajó una línea que le pegó de lleno a la fuerza que impulsa a la vicegobernadora. Fue un comunicado donde les frenaron sus intentos de que la otra lista no compitiera. "Por incumplimientos", dicen los oficialistas. "Porque no quieren jugar limpio", retrucan los otros.

Asamblea Legislativa Alfredo Cornejo y Hebe Casado 6.jpg La vicegobernadora busca ser la primera presidenta mujer del PRO en Mendoza. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Lo importante es lo que dice la Junta, que supuestamente es neutral. Desde el demarchismo dicen que el ex candidato a la gobernación llegó a terciar con Mauricio Macri para que le prestaran atención al asunto mendocino. Y se la prestaron:

"Existen requisitos preestablecidos para que las nóminas se presenten. El rechazo de la presentación de alguna lista bajo argumento de no cumplir requisitos, que en realidad están fuera de la carta orgánica, atenta contra derechos constitucionales", arranca, palabras más, palabras menos, el comunicado que difundieron. Pero fue incluso más allá: "La igualdad política se ha visto amenazada con exigencias tales como pedir a los candidatos cuestiones que exceden la normativa, teniendo estrecha relación con conceptos muy alejados de la democracia".

El sector de Hebe piensa ir a la Justicia

El texto sigue por carriles similares durante cuatro carillas más. Está firmado por los miembros de la Junta Nacional del PRO, Estefanìa Akike, Alejandro Finochiaro, Lucas Incicco y Claudio Romero y básicamente impugnó las últimas medidas de la Junta Electoral local -que según los demarchistas responde al oficialismo-, declarando nulas las últimas resoluciones. Volvió 10 días hacia atrás la pelea y de esa manera volvió a dejar en el ring a Pradines, que estaba virtualmente out desde el viernes a la mañana, precisamente por supuestos incumplimientos.

Los casadistas tienen la decisión tomada de apelar lo decidido ante la cúpula nacional y, si es necesario, ir a la Justicia. Eso recaerá sobre el apoderado Sergio Miranda, que en la semana celebró el fallo en contra de De Marchi que les bajaba las chances de competir con su nómina de asambleístas a nivel nacional. Es decir, una pelea distinta a la de fondo, que es Hebe contra Pradines, pero que igual tomaron en el oficialismo como argumento de queja.

de marchi ley bases karina francos.jpg De Marchi, junto a Francos y Karina Milei en la votación de la Ley Bases, "pidió intervención" en el PRO de Buenos Aires.

"La decisión que dan ahora es contradictoria a la que se dio esta semana y que les inhabilitó el listado a nivel país. No tiene sentido", dijeron. "Además, cada resolución que tomó la junta mendocina estuvo avalad por el veedor". O sea, hablan de dos decisiones distintas en la misma semana y con iguales antecedentes. "Con la experiencia del 2021 nos apegamos puntillosamente a la carta orgánica para que no tuvieran excusa", se despacharon, enojados con el revés.

El peligro es que se posterguen las elecciones, algo que la Junta nacional ya hizo esta semana con el PRO santafesino y que no dudaría en hacer en Mendoza. Estirando esta pelea que ya lleva tres años por algunos meses más.

► TE PUEDE INTERESAR: Portezuelo que me hiciste mal y sin embargo te quiero un montón - Por Manuel De Paz

YPF no asegura acatar el cambio de sueldo a Latorre

Con los cambios anunciados en la Legislatura y los fuegos de artificio en el PRO -y eso que se mencionó poco el portazo de Gustavo Cairo, que dejó a De Marchi ya con cuatro legisladores menos que cuando comenzó-, se pasaron por alto otros hitos de la semana política. Sin embargo hubo uno que dio que hablar en el comienzo de la semana: el gobernador se despachó con un pedido a YPF para que el "salario" de la ministra Jimena Latorre no le sea otorgado a ella, sino llevado a un fondo especial para la provincia.

En YPF todavía están paladeando la novedad y no han dado una respuesta al respecto, algo que podría llegar esta semana. Hay un asunto puntual que hace dudar a la cúpula de la petrolera y en parte es por eso que todavía no se expidieron: lo que recibe la sanrafaelina no es un sueldo, sino que son honorarios. Y eso, que parece ser sólo una nimiedad semántica, podría trabar las cosas más de lo que parece,

Jimena Latorre.jpeg El gobernador anunció que los honorarios de Jimena Latorre por pertenecer al directorio de YPF se destinarán a reforzar cuidados ambientales.

Es que los honorarios son personales y en principio no se pueden redireccionar de la manera en que quiere el Ejecutivo. Por eso aún no se decide cómo instrumentarían el pedido y no está garantizado un sí desde la firma nacional. Lo que piensan en Casa de Gobierno es que se puede hacer como hace la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), que pone a los síndicos en el directorio de YPF y justamente pide que los honorarios vayan a una cuenta común para luego hacer los pagos a esos representantes, según explicaron a este medio.

Fue precisamente ese dato el que le dio la idea a Latorre, para que luego ésta se lo propusiera a Cornejo días atrás. Al gobernador le gustó y más tarde le agregó el segundo componente: que esa plata vaya a fortalecer el sistema de fiscalización a industrias extractivas. Vino como anillo al dedo, porque de hecho ya había un plan para sumarle a la Dirección de Protección Ambiental (DPA) más personal y también recursos físicos. Ahora eso lo financiaría YPF y no la Provincia. A cambio, sí le pagará el sueldo de ministra a Latorre, quien sólo habría percibido en enero y febrero, antes de dar el salto al directorio.

Ese cambio se efectuaría este mes, siempre que YPF de el OK.

► TE PUEDE INTERESAR: Que se haga la luz en calles y rutas por la seguridad de todos - Por José Luis Verderico

La venta de Los Andes, más stand by de lo que parece

La semana también incluyó la novedad de que se vende el diario Los Andes. Tristemente, el dato salió a la luz tras el despido de cerca de 30 empleados, que se enteraron al llegar a sus puestos el lunes por la mañana sin que nadie les diera el más mínimo aviso previo. Tras esa novedad surgieron los nombres de los tres empresarios que habrían liderado la iniciativa: Mauricio Badaloni (Andesmar), Joaquín Barbera (Grupo Broda) y Mariano Alonso (Canal 9). Sin embargo, las cosas cambiaron.

despidos en el diario Los Andes.jpg Los Andes se vendería a un grupo de empresarios locales.

"Alonso no va a jugar, finalmente. Estuvo al principio, pero no va a estar. Es más, ninguno de los que por ahora tenemos la iniciativa tiene paso por medios de comunicación", contaron a este diario los interesados, que -por si hiciera falta aclarar- no tuvieron que ver con los despidos, sino que fue una decisión de la cúpula actual. Los que asoman son en realidad entre cinco o seis nombres y son todos mendocinos, pero el consorcio de empresarios está en constante mutación, sobre todo desde que se descubrió el velo de la jugada, que se viene trabajando desde finales de 2023.

En los últimos tiempos hicieron un estudio de mercado y afirmaron que todavía no dan los números para comprarlo. La operación estaría cerca de los 3 millones y medio de dólares -aunque al principio se hablaba del doble-, pero, en estas condiciones, reafirmaron no están dadas las posibilidades para que hagan tal inversión.

Hay un plan de seguir achicando costos y lo que tiene en la mira es la edición en papel. Una de las ideas que se manejan es que el matutino deje de salir impreso durante la semana, pero que sí se mantenga una edición para sábados y otra para los domingos. Explican que tiene que ver con que la cantidad de suscriptores a esos envíos haría no sólo viable sino necesario mantenerlo durante el fin de semana.

Todo pareció anticiparse con la noticia, pero el proceso está mucho más stand by, más frío, de lo que se dijo, según explicaron desde adentro a UNO. Al saneamiento financiero de la empresa -que los posibles compradores no quieren afrontar como recién llegados, sino que lo exigen como condición-, se sumarían algunas condiciones que ponen los actuales dueños y por las cuales todavía no asoma el acuerdo.

Si ocurre, no será antes de los próximos dos o tres meses.

► TE PUEDE INTERESAR: Natalio Mema aclaró que todos los intendentes podrán presentar proyectos por la plata de Portezuelo