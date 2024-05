Carmona acusó a Milei de no reaccionar ante el tremendo hallazgo de petróleo en la Antártida

Guillermo Carmona en Hola Mendoza.JPG Guillermo Carmona comparó la inacción de Javier Milei con la de otros líderes nacionales de varias potencias que ya salieron a reclamar ante el hallazgo de la reserva de petróleo en la Antártida Argentina.

El ex funcionario de la gestión de Alberto Fernández resaltó que los funcionarios británicos reaccionaron como si el hallazgo de Rusia se hubiese dado en su propio territorio y lo comparó con la inacción del gobierno libertario, que -hasta donde se sabe- sólo ha pedido explicaciones a Moscú con relación a la forma en que se produjo el hallazgo.

Según la información que brindaron los medios rusos, el nivel de la reserva de petróleo hallada en la Antártida Argentina tiene un valor estimado de 511 mil millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 10 veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años.

La actividad de Rusia podría vulnerar el tratado antártico

Carmona recordó que el continente antártico está regido por el tratado antártico de 1959 y que en ese tratado la Argentina -una de las partes fundadoras- hizo una reserva de soberanía, es decir hizo valer su derecho soberano sobre ese sector de la Antártida.

Pero además sumó que hace 32 años se suscribió el Protocolo de Madrid, que es un protocolo ambiental que establece que no se pueden hacer actividades de explotación de recursos naturales en la Antártida, sí de exploración sin impacto ambiental.

"Lo que han hecho los rusos es tareas de prospección que no han implicado perforaciones, con tecnología electromagnética que les permite identificar cuerpos de hidrocarburos. Pero para confirmar la dimensión de las reservas se debería hacer exploración con perforaciones y el Gobierno argentino ya debería estar advirtiendo que ese petróleo argentino que ha sido descubierto no se puede explotar y advertir a esas potencias que allí no se pueden hacer exploraciones de impacto ambiental porque se estaría rompiendo el Protocolo de Madrid", advirtió Carmona.

El ex funcionario nacional reconoció que el Gobierno de Javier Milei debió tener información oficial sobre las tareas de exploratorias de Rusia en el territorio antártico argentino, y de no ser así la Cancillería tiene todo el derecho de exigir esa información.

"Todas las actividades de investigación y científicas que nosotros hacíamos en el sector antártico con el Instituto Antártico Argentino se informaban a la Secretaría del Tratado Antártico, que además tiene sede en Buenos Aires y está a pocos pasos de la Cancillería Argentina. Sólo hay que cruzar la plaza San Martín", dijo con un tono irónico.

