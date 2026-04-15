Los médicos se sumaron a la marcha de los jubilados y fueron hasta la sede del PAMI a reclamar

Embed - Marcha 112 de jubilados de Mendoza

La marcha de los jubilados, con foco en el PAMI

Desde el inicio hasta el final de la marcha 112, además de las habituales críticas al gobierno nacional y al provincial, la mayor parte de las consignas estuvo dedicada a la situación que se comenzó a vivirse en los últimos días por las decisiones del PAMi que afectaron la atención médica a los jubilados.

Por momentos incluso se escuchó más las voz de AMPROS que acompañó la marcha con una camioneta provista de equipos de sonido.

Es que esta semana el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estableció una actualización integral del sistema de atención médica para jubilados, con vigencia a partir de abril de 2026. Dispuso un aumento del valor cápita de $946 a $2.100 pero además unificó el listado de prácticas médicas (nomenclador) -según informó- para simplificar la gestión administrativa de los profesionales de cabecera.

marcha 112 de jubilados1 Marcha 112 de los jubilados de Mendoza. Foto: gentileza Miguel Cicconi

El reclamo de los médicos agrupados en AMPROS

Lo que explicaron los médicos es que si bien hubo un aumento del valor de la cápita (cantidad de afiliados asignados), se eliminaron los ítems adicionales por formación médica continua y por consultas extras realizadas; por lo que, según su ejemplo, un médico que tiene 760 afiliados a cargo y cobraba entre $2.000.000 y $2.400.000, con el nuevo sistema pasará a percibir aproximadamente $1.400.000.

Los profesionales de la salud convocaron entonces a un paro de 72 horas, desde el lunes hasta este miércoles, por lo que resintió la atención a los jubilados y pensionados. Sí decidieron garantizar la entrega de recetas.

El problema no solo afecta a los profesionales, sino que pone en riesgo la atención de los jubilados. Uno de los problemas es la deserción de profesionales que consideran renunciar o pasarse al sistema de "médico prescriptor", donde pueden cobrar la consulta, lo que dejará descubierta la atención a la obra social que tiene 5.405.216 afiliados a nivel nacional.

A esto se suma la decisión de PAMI de quitar el 100% de la cobertura en medicamentos a sus afiliados, medida que tuvo que ser frenada por la Justicia.

Por si fuera poco se estima que esto traerá falta de profesionales de cacebecra lo que derivará a los pacientes a los hospitales públicos, "los cuales ya se encuentran desbordados y chicos para la demanda actual", denunciaron desde AMPROS.

marcha 112 de jubilados La marcha de los jubilados salió de la plaza San Martín y llegó a la sede del PAMI en Mendoza. Foto: gentileza Miguel Cicconi

En un total de 112 marchas de jubilados en Mendoza

Las marchas de los jubilados en Mendoza comenzaron en febrero de 2024 y se realizan todos los miércoles desde la plaza San Martín. Nacieron tras el ajuste de salarios sufrido en el inicio del gobierno de Javier Milei.

Con el tiempo se fueron sumando distintas agrupaciones de jubilados y también del sector de discapacitados en reclamo por los beneficios que les fueron retirados.

Entidades sociales, gremiales, políticas, estudiantiles y muchos autoconvocados o sin representación específica acompañan habitualmente los reclamos.