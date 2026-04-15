Flor Destefánis, Fernando Ubieta y Martín Aveiro participaron de un reclamo contra Luis Caputo

El reclamo a Luis Caputo

Fue la intendenta justicialista de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien resumió las actividades realizadas.

"Estuve en Plaza de Mayo junto a intendentes de toda la Argentina. Nos movilizamos frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y la recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación", contó.

El gobierno nacional está recaudando hace dos años el Impuesto a los Combustibles cada vez que cargamos nafta o gasoil, y sin embargo, retiene esos fondos y no los destina a lo que corresponde por ley El gobierno nacional está recaudando hace dos años el Impuesto a los Combustibles cada vez que cargamos nafta o gasoil, y sin embargo, retiene esos fondos y no los destina a lo que corresponde por ley

reclamo de intendentes al ministro caputo Muchos intendentes peronistas y algunos radicales fueron al Ministerio de Economía de la Nación a entregar un petitorio. Foto: X de Flor Destéfanis

Destéfanis explicó que "le pedimos al ministro de Economía, Luis Caputo, que cumplan los compromisos que el gobierno nacional debe cumplir. En un momento difícil para las familias argentinas y para los gobiernos locales, nos queda la fuerza del trabajo y la rebelión de la esperanza".

Los intendentes presentaron un documento "a modo de radiografía de la situación actual, marcada por la caída de la coparticipación federal, eliminación de subsidios, reparto discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) la parálisis de obra pública y el deterioro del tejido social. Puntualmente, reclamaron que Nación distribuya el Impuesto a los Combustibles".