Los intendentes mendocinos Flor Destéfanis, de Santa Rosa, y Fernando Ubieta, de La Paz, estuvieron este martes junto al diputado nacional Martín Aveiro en un reclamo que hicieron intendentes de todo el país en Buenos Aires.
Flor Destefánis, Fernando Ubieta y Martín Aveiro participaron de un reclamo contra Luis Caputo
Unos 150 intendentes -la mayoría peronistas- se movilizaron a Plaza de Mayo y fueron al Ministerio de Economía a entregar un petitorio. Estuvieron 3 mendocinos
La convocatoria fue de la Federación Argentina de Municipios (FAC) que encabeza el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza y se destacó la presencia de Gabriel Katopodis, integrante del equipo de gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
El peronismo aportó la mayor cantidad de alcaldes en este encuentro aunque también hubo algunos intendentes radicales según indicó el medio Ámbito Financiero.
El reclamo a Luis Caputo
Fue la intendenta justicialista de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien resumió las actividades realizadas.
"Estuve en Plaza de Mayo junto a intendentes de toda la Argentina. Nos movilizamos frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y la recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación", contó.
Destéfanis explicó que "le pedimos al ministro de Economía, Luis Caputo, que cumplan los compromisos que el gobierno nacional debe cumplir. En un momento difícil para las familias argentinas y para los gobiernos locales, nos queda la fuerza del trabajo y la rebelión de la esperanza".
Los intendentes presentaron un documento "a modo de radiografía de la situación actual, marcada por la caída de la coparticipación federal, eliminación de subsidios, reparto discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) la parálisis de obra pública y el deterioro del tejido social. Puntualmente, reclamaron que Nación distribuya el Impuesto a los Combustibles".