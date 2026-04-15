Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Manuel Adorni declararon en Comodoro Py

La declaración sobre el departamento en tribunales

Ambas fueron citadas a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py, donde deberán explicar cómo se concretó la operación y en qué condiciones se acordó el financiamiento del departamento.

Su testimonio es considerado clave para reconstruir los detalles del acuerdo y el vínculo con el funcionario.

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declaran en Comodoro Py. Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni declaran en Comodoro Py.

Qué busca determinar la Justicia

La investigación apunta a establecer si las operaciones inmobiliarias y financieras de Adorni se corresponden con sus ingresos declarados.

En ese marco, la Justicia pone el foco en:

El origen de los fondos utilizados

Las condiciones de la compraventa del inmueble

El esquema de financiamiento acordado con las jubiladas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.

Un punto clave en la causa

La presentación de las jubiladas se da en una instancia relevante del expediente, ya que su declaración permitirá avanzar en la reconstrucción de una de las operaciones centrales bajo análisis.

El caso de Manuel Adorni continúa en desarrollo y suma testimonios clave para esclarecer el circuito del dinero involucrado.