Las dos jubiladas que le vendieron un departamento a Manuel Adorni y le financiaron parte de la operación en dólares se presentan este miércoles en Comodoro Py para declarar como testigos, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga sus movimientos patrimoniales.
Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Manuel Adorni declararon en Comodoro Py
Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, vendedoras del departamento de Adorni en calle Miró, declararon en Comodoro Py que no lo conocían previamente
Las mujeres están vinculadas a la compra de un departamento por parte del funcionario, en una operación en la que no solo participaron como vendedoras, sino también como financiadoras.
Según se investiga, las jubiladas habrían aceptado una modalidad de pago en cuotas y en dólares, lo que derivó en que parte del dinero quedara como una deuda del funcionario hacia ellas.
La declaración sobre el departamento en tribunales
Ambas fueron citadas a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py, donde deberán explicar cómo se concretó la operación y en qué condiciones se acordó el financiamiento del departamento.
Su testimonio es considerado clave para reconstruir los detalles del acuerdo y el vínculo con el funcionario.
Qué busca determinar la Justicia
La investigación apunta a establecer si las operaciones inmobiliarias y financieras de Adorni se corresponden con sus ingresos declarados.
En ese marco, la Justicia pone el foco en:
- El origen de los fondos utilizados
- Las condiciones de la compraventa del inmueble
- El esquema de financiamiento acordado con las jubiladas
Un punto clave en la causa
La presentación de las jubiladas se da en una instancia relevante del expediente, ya que su declaración permitirá avanzar en la reconstrucción de una de las operaciones centrales bajo análisis.
El caso de Manuel Adorni continúa en desarrollo y suma testimonios clave para esclarecer el circuito del dinero involucrado.