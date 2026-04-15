El robo y crimen a golpes de una jubilada de 72 años conmocionó al país. De acuerdo al avance de la investigación, una sobrina de 58 años es la principal sospechosa y deberá enfrentar un juicio por jurados por el delito de "homicidio criminis causa", figura penal que prevé la pena de prisión perpetua.
Conmoción por el crimen a golpes de una jubilada: el enemigo estaba dentro de la familia
La Justicia investiga el robo y crimen de una jubilada de 72 años. La principal acusada arriesga una pena de prisión perpetua
El crimen se produjo en la ciudad de Córdoba y todo apunta a que se produjo con claros fines de robo de dinero y objetos de valor. La principal acusada, identificada como María Alejandra Tabares, tendrá que someterse a un juicio por jurados.
De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió el 5 de junio de 2024 en una casa del barrio Comercial, en la capital cordobesa Según la hipótesis fiscal, la imputada ingresó al domicilio sin forzar accesos, en un contexto atravesado por el vínculo familiar con la víctima.
Una vez dentro, habría agredido brutalmente a la jubilada, Olga Villarreal, de 72 años, a quien golpeó en la cabeza hasta causarle la muerte.
Asesinato de la jubilada en Córdoba: la acusada podría recibir prisión perpetua
Tras el ataque, la mujer habría sustraído dinero y otros objetos de valor de la vivienda. Este elemento resultó clave para que la causa fuera encuadrada como “criminis causa”, es decir, un homicidio cometido con el objetivo de consumar u ocultar otro delito.
La víctima fue hallada por su hija, quien dio aviso inmediato a la Policía. A partir de ese momento se inició una investigación que permitió vincular el crimen con el robo, situación que desembocó en la detención de la sobrina de la mujer de 72 años.
En ese contexto, el caso avanzará en las próximas horas bajo el sistema de jurados populares, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal de la acusada, que podría pasar el resto de su vida en la cárcel.