Conmoción por el crimen a golpes de una jubilada: el enemigo estaba dentro de la familia

jubilada 72 años Córdoba Olga Villarreal, la víctima de un asesinato que conmocionó al país. Foto: redes

Una vez dentro, habría agredido brutalmente a la jubilada, Olga Villarreal, de 72 años, a quien golpeó en la cabeza hasta causarle la muerte.

Asesinato de la jubilada en Córdoba: la acusada podría recibir prisión perpetua

Tras el ataque, la mujer habría sustraído dinero y otros objetos de valor de la vivienda. Este elemento resultó clave para que la causa fuera encuadrada como “criminis causa”, es decir, un homicidio cometido con el objetivo de consumar u ocultar otro delito.

Ahogada mujer causas Apenas se descubrió el vínculo familiar, la Policía detuvo a la principal acusada del crimen: una sobrina de la jubilada. Foto: Policía de Córdoba

La víctima fue hallada por su hija, quien dio aviso inmediato a la Policía. A partir de ese momento se inició una investigación que permitió vincular el crimen con el robo, situación que desembocó en la detención de la sobrina de la mujer de 72 años.

En ese contexto, el caso avanzará en las próximas horas bajo el sistema de jurados populares, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal de la acusada, que podría pasar el resto de su vida en la cárcel.