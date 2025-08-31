Los jefes de campaña ajustan la puntería para ganar el voto de los mendocinos en estas elecciones

Por el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano son los responsables de armar las agendas y jugar en el territorio para ratificar el apoyo de los electores. Ambas fuerzas lograron el aval de la mayoría en las elecciones pasadas y son gobierno.

Libertad Avanza y Cambia Mendoza (2) Andrés Lombardi, jefe de campaña de Cambia Mendoza y Facundo Correa Llano, jefe de campaña de La Libertad Avanza. Foto: gentileza La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Los ministros van a jugar fuerte para mostrar la gestión

Lombardi adelantó que uno de los ejes de la campaña es poner en valor la gestión de gobierno, con un fuerte protagonismo de los ministros.

"Recibimos que hay una satisfacción del electorado. Por eso, vamos a puntualizar todo lo bien que se hizo hasta ahora, con una provincia ordenada que presta servicios, en donde las escuelas están abiertas, donde los hospitales atienden la demanda de la población, como en la seguridad y la administración de Justicia", recalcó el presidente del radicalismo.

El dirigente no soslayó los últimos acontecimientos controversiales para el gobierno nacional y que pueden repercutir en esta votación: como el rechazo al veto en la Emergencia en Discapacidad; el financiamiento para las universidades y los cuestionamientos a la falta de recomposición de las jubilaciones.

Cambia mendoza LLA 2 La foto de familia en la presentación de la alianza electoral La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Imagen Cambia Mendoza

El presidente de la Cámara de Diputados evaluó: "La gente hace un análisis integral de las reformas estructurales que hizo el gobierno nacional y lo compara todo el tiempo con lo que quedó atrás. En las mediciones que tenemos se ve la aceptación del electorado".

De todas formas, admitió que "en Mendoza las elecciones nunca son fáciles. El mendocino es exigente, está informado y hace valer su voto".

Ni kirchnerismo, ni mileismo: una alternativa

Provincias Unidas es el nuevo frente electoral que debuta en estas elecciones, con una parte de lo que fue el armado La Unión Mendocina, con el PRO y otros sectores del peronismo.

Su jefe de campaña, Claudio Laciar, dialogó con Diario UNO y recalcó que se presentan como una opción, como una tercera vía, llevando como estandarte a la liga de gobernadores que fundaron este espacio.

"Es un conjunto de gobernadores los que están diciendo que las cosas se pueden hacer de manera distinta y que el interior del país merece ser escuchado. Son voces con mucha experiencia y que resuelven todos los días los problemas de la gente", declaró el referente que lleva a Jorge Difonso, actual diputado, como candidato al Congreso.

Se trata de Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Carlos Sadir (Jujuy); Ignacio Torres (Chubut); y el exgobernador de Juan Schiaretti (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Y recalcó que "nuestro lema es defender Mendoza, por eso, nuestra primera acción es escuchar, escuchar con mucha atención la demanda de la gente".

Provincias Unidas nuevo partido

El Frente Verde apuesta a visibilizar el rol del poder legislativo

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto (partido Verde) es el jefe de campaña del Frente Verde, la alianza del partido Verde y Libres del Sur.

Fugazzotto disparó: "Los oficialismo hacen ver a estas elecciones como un plebiscito de la gestión y no es así. Nuestro mensaje es que la gente en estos comicios va a elegir a sus representantes en el poder legislativo. Vote a gente que lo represente, no a la gestión".

El Frente Verde dio a conocer a sus candidatos este domingo, varias horas antes del cierre de las listas. Foto: prensa Frente Verde

En una evaluación del contexto de esta campaña, Fugazzotto recalcó: "Los oficialismo están mal. Tienen que dar la cara con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las escuchas del titular desplazado, con la negativa a aumentar las jubilaciones".

"Nosotros fuimos los primeros en plantear la necesidad de bajar los impuestos y las tasas y ahora lo están haciendo algunos intendentes, esto es lo que queremos mostrar", subrayó.

Este medio intentó comunicarse con el jefe de campaña del peronismo, Gustavo Valls, y de Protectora, José Luis Ramón, y no obtuvo respuesta.

Cómo sigue el cronograma electoral