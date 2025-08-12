La Junta Electoral de Mendoza avaló el ingreso del PRO a la alianza Provincias Unidas

sede PRO mendoza 22.jpg La sede local del PRO, en la Ciudad de Mendoza.

Según han explicado sus referentes, el espacio se referencia a nivel nacional con los gobernadores peronistas que están por fuera del Partido Justicialista (PJ), radicales no mileístas y sectores del PRO que intentan ser una tercera vía electoral: el de Córdoba, Martín Llaryora; el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el de Chubut, Nacho Torres; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Santa Cruz, Claudio Vidal, y posiblemente el de Corrientes, Gustavo Valdés.

En Mendoza, las máximas autoridades de Provincias Unidas-Defendamos Mendoza son ocho dirigentes: Difonso, Flavia Manoni, Roberto Righi, Gerardo Santarelli, Marcos Quattrini, Jorge Palero, Mario Lima y Claudio Díaz. Fue desde este grupo que surgió la mayoría de votos necesaria para incorporar al PRO a la alianza.

¿Pero qué pasó a nivel nacional?

La Justicia Federal de Mendoza determinó lo contrario a nivel nacional. Según la resolución, el máximo órgano electoral "rechazó la solicitud de integración del Partido Propuesta Republicana (PRO) Mendoza a la alianza electoral transitoria Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza por extemporánea” .

La decisión se fundamentó en que la alianza presentó la incorporación del PRO fuera del plazo establecido por la normativa electoral, el 11 de agosto.

Desde Provincias Unidas explicaron que de todas formas el partido referenciado a nivel nacional con Mauricio Macri formará parte como adherente y esto no lo eximirá de poder presentar candidatos.

El PRO había solicitado su adhesión a la alianza el jueves

A 15 minutos del vencimiento para la inscripción de alianzas, el PRO presentó una nota ante la Junta Electoral de Mendoza que decía: “Solicitamos la integración formal del partido PRO-Propuesta Republicana (Distrito Mendoza) a la alianza electoral Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, cuyo reconocimiento ya fuera solicitado ante la Junta”.

Estaba firmada por el intendente de Luján, Esteban Allasino, y el presidente del partido amarillo a nivel local, Gabriel Pradines, los dos autorizados para cerrar alianzas con otros partidos.

La Junta Electoral había confirmado su recepción pero informaron que debían analizar si cumplía todos los requisitos, respuesta que dieron este lunes a favor de que el PRO se sume a la alianza electoral Provincias Unidas-Defendamos Mendoza.