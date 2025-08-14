Ulpiano Suarez denunció en la Justicia al dueño de un terreno en el que hubo un derrumbe

Ulpiano Suarez Ulpinao Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza. Foto: redes sociales Ulpiano Suarez

Ulpiano Suarez hizo la denuncia

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se informó de la denuncia penal de Ulpiano Suarez contra los responsables del derrumbe en la Quinta Sección.

Se detalló que en Paso de los Andes y Clark colapsó un muro de una construcción no autorizada. Lo grave es que la obra había sido clausurada y antes había recibido reiteradas intimaciones por incumplir medidas de seguridad.

Y si bien no hubo personas afectadas, el hecho provocó preocupación entre vecinos y transeúntes.

Ulpiano reiteró que la obra no contaba con autorización y había sido objeto de múltiples intimaciones, advertencias y clausuras. Pese a ello, se violaron las fajas de clausura y se continuó con trabajos clandestinos, en clara desobediencia a las órdenes de la autoridad en cuestión.

Ante esta situación calificada como grave por el jefe comunal es que el equipo legal del municipio presentó una denuncia penal contra el dueño del inmueble, identificado como Oscar H. Paoletti, por presunta desobediencia y violación de medidas de seguridad.

Casa calle Clark deteriorada Parte del muro derrumbado en calles Paso de los Andes y Clark de la Ciudad de Mendoza. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Las pruebas para la denuncia penal presentada por Ulpiano Suarez

La presentación judicial incluyó como pruebas los expedientes que registran actas de intimación, clausura y documentación fotográfica.

El primer antecedente de este caso data de marzo de 2025, cuando una inspección municipal detectó modificaciones y trabajos no autorizados, por lo que ordenó su paralización inmediata y dio un plazo de 15 días para presentar la documentación técnica requerida.

Posteriormente, se realizaron nuevos llamados de atención por la construcción de una ochava sin permiso y, a principios de agosto, se intimó a los responsables a apuntalarla ante la aparición de una fisura que representaba peligro de derrumbe.

Por todo esto la Municipalidad procedió a clausurar el inmueble por incumplimiento de las medidas solicitadas. Sin embargo, la desobediencia a las órdenes y la continuidad de las obras clandestinas derivaron en el colapso del muro días después.

"Con esta denuncia, la Ciudad de Mendoza reafirma que actuará con todo el peso de la ley para proteger la seguridad de la comunidad y sancionar conductas que pongan en riesgo la integridad de vecinos y vecin", se informó en un comunicado.