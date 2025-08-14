La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yañez

Fabiola Yañez y Alberto Fernandez El fiscal dijo que Alberto Fernández ejerció violencia sistemática hacia Fabiola Yañez.

Alberto Fernández ejerció violencia “sistemática” contra Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González consideró que hubo de modo “sistemático” violencia hacia Fabiola Yañez mediante “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

La fiscalía detalló que todo ocurrió en una “especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral.

Alberto Fernández podría llegar a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas; mientras además está procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de “brokers” en la contratación de pólizas para organismos públicos.