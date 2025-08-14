Inicio Política Alberto Fernández
La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yañez

El fiscal dijo que Alberto Fernández ejerció violencia sistemática hacia Fabiola Yañez mediante “acosos, controles, insultos, culpabilización y hostilidad”

Por UNO
Alberto Fernández cada vez más complicado con la denuncia de Fabiola Yañez. 

El dictamen del fiscal Ramiro González pidió que se envíe a juicio oral del ex presidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Este jueves el fiscal le informó al juez que la investigación por violencia de género contra Alberto Fernández está concluida y puede pasar a la siguiente etapa procesal.

En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal consideró que se trató de una “investigación compleja” y que la acusación al ex presidente se basa en hechos ocurridos en una “relación asimétrica de poder” desde 2016, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Fabiola Yañez y Alberto Fernandez
El fiscal dijo que Alberto Fernández ejerció violencia sistemática hacia Fabiola Yañez.

Alberto Fernández ejerció violencia “sistemática” contra Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González consideró que hubo de modo “sistemático” violencia hacia Fabiola Yañez mediante “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

La fiscalía detalló que todo ocurrió en una “especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral.

Alberto Fernández podría llegar a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas; mientras además está procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de “brokers” en la contratación de pólizas para organismos públicos.

