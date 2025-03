Fabiola Yañez dijo que "Alberto es un narcisista, un psicópata flojo de papeles"

“Vivía en una casa enorme, viajaba constantemente, tenía lujos que no se condicen con lo que declaraba. Siempre me pregunté de dónde salía el dinero”.

Fabiola Yañez sobre la fiesta de Olivos

Festejo Fabiola Yañez.jpg La foto de la fiesta en Olivos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, impactó en la campaña local. Según una encuesta pedida por el PJ, hizo que bajara la imagen positiva de todos los candidatos.

"La fiesta la organizó él. Yo fui la 'chiva expiatoria', pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo", dijo en la nota del diario La Nación sobre polémica fiesta en Olivos durante el confinamiento por la epidemia de Covid.

Reveló que, tras el polémico escándalo, Fernández intentó distanciarse públicamente de ella y la dejó "sola frente a la tormenta. No tuvo el valor de asumir su responsabilidad".

Cristina Kirchner "lo manejaba a su antojo"

Yañez contó que Cristina Kirchner “lo manejaba a su antojo. Alberto no tenía la fuerza para enfrentarla, se dejaba manipular. Ella es una mujer fría y calculadora, que solo piensa en el poder".

"Cristina nunca me aceptó. Me veía como una intrusa, alguien que no merecía estar allí".

Fabiola Yañez, quien se ha radicado en España, cerró: "Alberto no es quien dice ser. Detrás de esa imagen de hombre sencillo y honesto, hay alguien que manipula y engaña. La gente merece saber la verdad".