Los candidatos del Frente Verde lanzaron su campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre

frente verde elecciones El Frente Verde ya arrancó con la campaña electoral. Foto: gentileza

Las voces de los candidatos del Frente Verde

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto destacó que el inicio de la campaña refleja la esencia de la nueva fuerza política: "Estamos lanzando la campaña del Frente Verde junto a familias y vecinos porque eso es lo que representamos. Representamos las problemáticas cotidianas que hay en los barrios y que los partidos tradicionales y los extremos de la grieta nunca se ocupan por estar discutiendo sus negocios”.

El candidato a diputado nacional Mario Vadillo no ocultó su emoción por la convocatoria: "La verdad que en este inicio de campaña tantas familias han venido a participar que se me cayeron las lágrimas. Fue multitudinaria la convocatoria que tuvo el Frente Verde. Hay mucha confianza en que hay que cambiar las cosas en Mendoza y muchos están apostando a que la Fuerza Verde va a ser la tercera fuerza política de Mendoza. Y en 2027 vamos a gobernar la provincia”.

En su mensaje, el candidato a senador provincial Ernesto Mancinelli remarcó la necesidad de ponerle un freno a los ajustes que afectan a los sectores más vulnerables. "La casta no son los jubilados, no son las personas con discapacidad, no son las universidades. Necesitamos frenar con el ajuste a los sectores más vulnerables. Por eso hay que llevar a Mario Vadillo y Belén Bobba al Congreso de la Nación, para hacerle frente a la motosierra de Milei”, destacó.

La candidata a diputada nacional Belén Bobba puso el acento en la importancia de garantizar la representación femenina y recalcó que "necesitamos mujeres que representen los derechos de las mujeres en el Congreso y en la Legislatura provincial, más aún en estos tiempos en los que el gobierno de Milei elimina toda política de género y pone en duda los derechos conquistados. El Frente Verde es una alternativa real en Mendoza para defender a las mujeres, a las diversidades, a las juventudes y a los adultos mayores”.

Alejandro Verón, candidato a diputado provincial, se dirigió a quienes se sienten decepcionados por la política: "Hay mucha gente desencantada y que no tiene ganas de ir a votar. Para esas personas, que no quieren pintarse de violeta ni volver al pasado kirchnerista, el Frente Verde es la verdadera alternativa”, expresó.

El lanzamiento de campaña en el Parque Central dejó una postal clara: el Frente Verde apuesta a la cercanía con la gente, a la participación comunitaria y a posicionarse como la tercera fuerza política en Mendoza, con la mirada puesta en el 2027.

Fuente: prensa Frente Verde