El Partido Verde y Libres del Sur formalizaron su alianza y conformaron el Frente Verde

Mario Vadillo y Ernesto Mancinelli Principales referentes: Mario Vadillo, del Partido Verde y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur.

Partido Verde más Libres del Sur es ahora el Frente Verde

El anuncio de la conformación del nuevo frente fue encabezado por Mario Vadillo, presidente del Partido Verde, quien remarcó que este acuerdo "no es sólo electoral, sino una convocatoria a reconstruir una agenda política desde la gente; con ética pública, con justicia social, con defensa del ambiente y con un modelo económico que no esté atado a los intereses del poder concentrado".

Este acuerdo representa mucho más que una alianza de fuerzas. Representa una coincidencia profunda en valores y en prioridades. Mientras otros eligen subordinarse a los grupos económicos o convertirse en furgón de cola de gobiernos autoritarios, nosotros nos unimos para defender lo que de verdad importa: los derechos de los ciudadanos, el ambiente, la soberanía provincial y la posibilidad de un futuro digno para Mendoza Este acuerdo representa mucho más que una alianza de fuerzas. Representa una coincidencia profunda en valores y en prioridades. Mientras otros eligen subordinarse a los grupos económicos o convertirse en furgón de cola de gobiernos autoritarios, nosotros nos unimos para defender lo que de verdad importa: los derechos de los ciudadanos, el ambiente, la soberanía provincial y la posibilidad de un futuro digno para Mendoza

Ernesto Mancinelli, secretario general de Libres del Sur, hizo hincapié en la necesidad de llevar al Congreso representantes que defiendan los intereses de Mendoza:

“Mendoza ha sido castigada primero por el gobierno de Alberto Fernandez, ahora por el gobierno de Javier Milei. Nuestra provincia viene sufriendo la discriminación en el envío de fondos discrecionales por parte del gobierno nacional, lo que ha perjudicado enormemente a mendocinos y mendocinas".

Libres del Sur y Partido Verde Referentes: Alejandro Verón (LDS), Paula García (PV), Mario Vadillo (PV), Ernesto Macinelli (LDS), Belén Bobba y (LDS) y Emanuel Fugazzotto (PV) .

Resulta prioritario en esta coyuntura que lleguen al Congreso diputados que estén dispuestos a priorizar la defensa de los intereses de Mendoza frente a estos embates. Es así que, coincidiendo en que la resignación no transforma realidades, y los derechos de los mendocinos y mendocinas no pueden ser negociables, desde Libres del Sur confluimos con el Partido Verde, y acordamos en este nuevo frente llevar a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional Resulta prioritario en esta coyuntura que lleguen al Congreso diputados que estén dispuestos a priorizar la defensa de los intereses de Mendoza frente a estos embates. Es así que, coincidiendo en que la resignación no transforma realidades, y los derechos de los mendocinos y mendocinas no pueden ser negociables, desde Libres del Sur confluimos con el Partido Verde, y acordamos en este nuevo frente llevar a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional

El Partido Verde cuenta hoy con dos legisladores provinciales: Emanuel Fugazzotto y Dugar Chappel. También tiene tres concejales en distintos departamentos. Libres del Sur -del que Mancinelli, Alejjandro Verón y Belén Bobba fueron funcionarios de Alfredo Cornejo- reúne 6 concejales