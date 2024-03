Los intendentes lanzan un operativo contención para evitar reclamos virulentos como en Godoy Cruz

Y no tiene que ver con un aumento de los morosos, al menos por el momento. Lo que está pasando en Mendoza es que los intendentes no pudieron aumentar las unidades tributarias (las que definen cuánto sube cada impuesto) al mismo ritmo en que creció la inflación. En realidad, en la mayoría de los casos no quisieron subirlas, precisamente para que las tasas no se elevaran demasiado y se hicieran impagables.

Este combo hace que, aunque entra más dinero a las comunas, en términos reales es imposible comparar ingresos actuales con las sumas que entraban en 2023, porque lo de ahora siempre queda por debajo. Ese panorama desafiante repercute en casi todo, incluyendo las paritarias con los municipales, que ya de por sí se quejan de sus percepciones y más aún lo hacen en este arranque de año que tiene el mayor nivel inflacionario de los últimos tiempos.