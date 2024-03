El mileísmo mendocino debutó en el Parlasur con proyectos sobre delincuencia juvenil

plenario del parlasur montevideo.jpg El plenario del Parlasur, este lunes en la capital uruguaya.

El licenciado en Turismo, y miembro de la ola libertaria que arrasó con las elecciones de octubre, tiene tres patas que le interesa llevar hasta el congreso de la región, según dijo. Todos los ejes que componen sus propuestas se vinculan con Mendoza: dos de ellos con lo económico y uno con seguridad, educación y resocialización de menores de edad que hayan caído en bandas de delincuentes.

"La próxima semana voy a tener una reunión con referentes especializados en el tema. Personas que saben mucho y trabajan en el día a día de la problemática. No quiero contar aún las instituciones con las que lo estamos gestionando esto, porque quiero ser ordenado y respetuoso con ellos, pero sí anticipo que la idea es trasladar el modelo mendocino a otros países. Nos parece valiosa la tarea que se lleva a cabo en ese rubro", contó.

Boleta La Libertad Avanza Javier Milei.jpg La boleta que consagró a Milei en Mendoza en 2023. A la derecha, Santilli.

Respecto a la propuesta, explicó que tiene que ver con la intervención temprana, a partir de detectar indicios de vulnerabilidad social y económica de los chicos. Idea que se hace aún más necesaria que en otras épocas, ante el más de 50% de pobreza que exhibe la Argentina en determinados índices.

Cielos abiertos, más low costs y agilizar el túnel

Además de esa propuesta, Santilli afirmó que buscará destrabar algunas demoras administrativas que hay en el Paso Internacional Cristo Redentor. Esa frontera con Chile que, a pesar de su importancia internacional, vive asolada por críticas a la "excesiva burocracia" de sus funcionarios, que genera indeseadas horas de espera a quienes cruzan por comercio o por turismo.

"Es otro de los puntos que queremos llevar. Ya la semana pasada estuvo el embajador Jorge Faurie visitando el cruce y sabemos que es uno de los objetivos que tiene en mente. Hace falta acelerar trámites y hacen falta obras de infraestructura. Ahora, si el paso se agiliza, van a llegar más inversiones. Si aceitas los engranajes y la macro acompaña, los proyectos de infraestructura van a venir como efecto de lo primero", graficó. "En ese sentido vamos a trabajar en el parlamento".

jorge faurie.jpg Faurie estuvo esta semana en Mendoza y recorrió los complejos fronterizos del Paso Internacional Sistema Cristo Redentor.

El otro punto sobre el que promete trabajar el representante de Mendoza es el aerocomercial. Dado que la Argentina parece encaminarse a una política de "cielos abiertos", su intención es impulsar que Uruguay y Paraguay también discutan estrategias parecidas para su legislación. Que se permita la llegada de más firmas y eso abra de manera más amplia el abanico de vuelos. Afirmó que ya tiene un proyecto sobre esa materia.

"Lo bueno es que, en realidad no es sólo nuestro país el que va en esa dirección, sino que Brasil también está empujando un proyecto en un sentido similar. Con ese envión, nuestra meta es que se sienten a discutirlo en los parlamentos uruguayo y paraguayo. Con eso puede lograrse una más profunda integración del Mercosur y aerolíneas de menor envergadura podrían trabajar, por ejemplo, en ocuparse de algunos tramos más cortos. Para Mendoza eso puede ser completamente beneficioso: habilitaría una nueva oferta para el turismo y el comercio exterior", se entusiasma Santilli.

Cuánto cobran los miembros del Parlasur

Desde 2015 los parlamentarios del Mercosur tienen el sueldo suspendido. El Estado nacional sólo les paga los viáticos para poder viajar, hospedarse y comer en Montevideo, donde se realizan las sesiones. Según cuentan fuentes oficiales, se les da 150 dólares por día, pero con ello tienen que costearse aéreos, hotel y conectividad en la ciudad.

marina femenia horizontal Marina Femenía (segunda de derecha a izquierda), junto a Anabel Fernández Sagasti y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Además de esa actividad, Santilli se sigue dedicando a lo que estudió. Como se explica más arriba, es licenciado en Turismo, pero además tiene un master en Administración de Empresas y ha trabajado en el rubro hotelero durante 20 años. Actualmente hace consultoría para firmas de ese sector.

"En la UTN me metí al liberalismo, con el economista Daniel Garro, que me quemó el cerebro literalmente para que me fuera empapando de esas ideas", contó. Después militó en otras fuerzas, hasta que después de la pandemia se acercó a los libertarios.

Además del distrito Mendoza, en las elecciones se elegían representantes por distrito único. Es por eso que, si bien Santilli fue el único electo concretamente por la provincia, la política local también sumó una segunda representante en el Parlasur: la peronista Marina Femenía, que se metió en el séptimo lugar a nivel país. Quien quedó afuera es quien iba por la nómina mendocina, el titular del Movimiento Evita, Lautaro Cruciani.

