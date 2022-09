Los "dos o tres puntos" del presupuesto para los que Rodolfo Suarez busca el aval del peronismo

La Constitución Provincial dice en su artículo 41 que "no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada cámara", y como los votos no le alcanzan solo con los de Cambia Mendoza, necesitará para la autorización del roll over y el endeudamiento, votos del PJ.

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez, tras la denuncia por sedición: "No era pertinente parar un país para manifestarse políticamente"

Consultados por Diario UNO, importantes referentes del peronismo de adentro y de afuera de la Legislatura aseguraron que no hubo hasta ahora comunicación ni del gobernador ni de ningún representante del Gobierno respecto de esa discusión que se viene.

Para qué quiere Suarez los 2/3 de los votos

"Ahora me estoy comunicando por dos o tres puntos del presupuesto para obras para los que necesitamos 2/3 de los votos para que los vecinos no las pierdan", dijo el gobernador de Mendoza en diálogo con Radio Nihuil.

"Son obras pedidas por el gobierno nacional como el acueducto Monte Comán-La Horqueta (que se licitará a fin de mes con fondos provinciales), la Doble Vía de acceso Rivadavia- Junín- San Martín (cuya obra está dividida en dos partes) y la segunda parte de la Ruta 7", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: El oficialismo dijo que los argumentos del PJ para no aprobar el roll over son mentirosos

monte coman la horqueta.jpg Rodolfo Suarez en el anuncio de la obra acueducto Monte Comán-La Horqueta.

"Tenemos el ok de la Nación pero necesitamos los 2/3 de los votos", insistió sobre la toma de deuda en dólares.

"Esperemos que no nos ocurra lo que pasó apenas arrancó mi Gobierno cuando perdimos la obra del GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) porque no nos dieron los votos", dijo sobre el presupuesto del 2019 que contaba con un pedido de endeudamiento por 25 millones de dólares que no fue aprobado por el PJ.

El análisis del PJ sobre el roll over

Ya en julio de este año, cuando Suarez planteó por primera vez que "imploraría" al PJ por el roll over, el economista Nicolás Aroma, parte de los equipos técnicos del PJ, dijo a UNO que el pedido del gobernador responde a su preocupación por los vencimientos del 2023: "Están viendo que, aún con el ajuste en las prestaciones, los salarios y la obra pública, no les va a alcanzar para llegar a esos pagos", respondió.

Para él, el problema no es de este año ni del que viene, sino a partir de que no hay cuentas ordenadas en la provincia. "Eso de que están haciendo bien los deberes es insostenible: una economía que en teoría está sana, y de la que se dice que hay superávit, no implora".