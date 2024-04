Lo que dejó la Vendimia: la Fiesta costó $2.130 millones que derramaron más del triple en la economía local

El subsecretario de Cultura Diego Gareca le dio a Diario UNO el resultado:

"La Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 costó $2.130 millones y por cada peso invertido, se derramaron $3,49".

Vendimia 2024 - Fiesta La Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 costó más de $2.100 millones. Nicolás Rios

El ahorro y la recaudación en el presupuesto de la Vendimia 2024

La inflación se disparaba, la devaluación era monstruosa y los números no cerraban por ningún lado. Allá por diciembre del año pasado y comienzos del 2024, apenas semanas después de los cambios de gobierno, el panorama no era bueno para la celebración de la Vendimia. Los costos ya no tenían nada que ver con los poco más de $1.000 millones que se calculaban en las proyecciones de septiembre y se empezaba a poner en duda la conveniencia de la Fiesta.

►►TE PUEDE INTERESAR: Nacho Bordón, empresario gastronómico: "La cantidad de comensales cayó 30% en un año"

El "no hay plata" de Javier Milei resonaba en todas partes y los recortes eran una realidad. Al Gobierno no le quedó otra que recalcular y barajar de nuevo.

"La inversión en Vendimia es el mayor aporte público anual que realiza la Provincia", dice Gareca en charla con Diario UNO.

Papeles y mate en mano, el subsecretario sacó sus primeras conclusiones. Los números finales de gasto -o de inversión- fueron incluso un 33% más alto de los que se calculaban a mediados de febrero cuando Gareca ya hablaba de unos $1.600 millones de costo. Ello a pesar del ahorro y la recaudación, que para el funcionario fue una estrategia que salió muy bien y que habrá que repetir en los años que vienen.

"Sacamos $330 millones de recaudación con la venta de entradas", dice.

Vendimia 2024 - Fiesta Cristian Lozano

En el enorme número total de gasto no parece tanto pero Gareca se suma un punto porque hasta ahora, las entradas nunca tuvieron un fin recaudatorio.

"Tuvimos entradas diferenciadas para los turistas y los locales y la estrategia funcionó. El importe más caro fue de 30 dólares, que para un visitante no es mucho. Eso nos permitió recaudar, salir de la lógica del estado bobo".

En la lógica comercial, la Fiesta Nacional de la Vendimia es un show y como tal, la gente pagó una entrada para verlo, dicen desde el Gobierno reafirmando que es un método que se repetirá el año que viene.

►►TE PUEDE INTERESAR: Anunciaron que los estatales que acordaron en paritarias cobrarán con aumento este martes los sueldos

Otro de los puntos a resaltar para Gareca fue el ahorro. La primera decisión que se tomó fue achicar la Semana Federal, que de semana pasó a "Paseo", y hacerle compartir locación con la Bendición de los Frutos. Ambos se realizaron en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, y eso permitió un ahorro en el gasto de escenario, luces y sonido. "(Aún con inflación) Gastamos $80 millones en lugar de los más de $200 millones que demandó el año anterior", explicó Gareca.

El funcionario también destacó los $40 millones que no se gastaron en el armado de palcos para la Vía Blanca y el Carrusel y los otros $40 millones que la Provincia ahorró en hotel para las reinas, ya que el alojamiento fue auspiciado por privados.

"Esos $80 millones que no gastamos en palcos y hospedaje es lo que pagamos en el Paseo Federal y la Bendición de los Frutos", repasa Gareca haciendo comparaciones sencillas a solo fines de explicar cómo funciona el diagrama de la economía provincial: lo que recorto por acá, lo gasto por allá.

Vendimia 2024 Cristian Lozano

Economía cultural Vendimia 2024

Con los costos elevadísimos, se empezó a mirar con lupa el impacto del gasto. "Tenemos un sistema que permite saber cuánto se gasta y pedimos informes sector por sector para conocer cuál fue el impacto", algo así como lo que realiza el Observatorio turístico del Emetur que con el cruzamiento de datos de consumo en restoranes y hotelería puede saber casi con exactitud cuánto gastó un turista en un fecha determinada.

Cultura no tiene un observatorio como tal por lo que la tarea le llevó su tiempo.

Ladrón de Guevara y Torres fueron los encargados de recolectar los datos necesarios, cruzarlos y llegar al número buscado: "Por cada peso, se derramó $3,49 en la economía local".

Para eso se analizaron no solo los números de turismo, sino también los del empleo generado, el armado de escenarios, con sus equipos de luces y sonido, lo que demandó y un privado cobró en materia de operativo y logística y lo que movió la Vendimia en materia de servicios.

"En términos de producción, es una fiesta pública única, de las más importantes del mundo", dice Gareca. "No se puede satanizar los festivales", agrega y da su explicación.

"El Estado es el mayor contratante", no solo en la Vendimia, sino en general, de enero a marzo que es la temporada fuerte de festivales en los municipios. "Y tenemos un sector movilizado económicamente gracias a ello. La conviviencia entre lo público y lo privado genera economía cultural", como le gusta decir al subsecretario de Cultura.

Solo para dar algunos ejemplos, en el escenario montado en el Frank Romero Day se gastaron $300 millones. También se contrataron servicios de baños, seguridad, limpieza, ambulancias, transporte, vestuario, sonido e iluminación.

Vendimia 2024 - Back

Trabajando durante los días de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el acto central y las repeticiones, hubo 1.707 personas. De ellos 1.050 fueron del sector artístico, otros 252 contratados directamente por el Gobierno y 505 empleados aportados por las empresas que trabajaron durante esos días.

"Cada artista (a excepción de los músicos que tocan en vivo) costó $350.000 de cachet más $105.000 por transporte, seguro, servicio de emergencia, comida y bebida", explicó Gareca.

Y a eso se le suma además el cachet de los artistas de las repeticiones: $70 millones de Ciro y los Persas y $35 millones de La Delio Valdez; ambos más pasajes, estadías y comidas. Las contrataciones se realizaron sin productores de por medio.

La Delio Valdez, Vendimia 2024, Repetición.jpeg Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El aporte nacional para la Fiesta de la Vendimia es nulo, y el de privados existe pero es escaso. Apenas un puñado de auspiciantes le quitan peso al Estado para la celebración y ese es un punto que resalta el Gobierno.

"Por primera vez en la historia de la Vendimia se vendió vino en el Frank Romero Day", agrega con cierto asombro Gareca, casi sin entender por qué es un servicio que en general a los bodegueros no les interesa brindar.

El impacto 2025

En la cabeza de los funcionarios ya está la Vendimia 2025. Repite Gareca sin cansarse que "la Fiesta es un hecho cultural pero tiene impacto turístico" y en el resto de la economía provincial y es por ello que para la del año que viene tendrán en cuenta un detalle clave, en medio de la realidad complicada que atraviesa el país: que para el fin de semana del acto central, la gente ya haya cobrado.

Este año, la Fiesta Nacional de la Vendimia fue el sábado 2 de marzo. Los estatales tenían plata en los bolsillos; no así la mayoría de los trabajadores privados.

Con bastante fuerza suena entonces que la próxima Fiesta de la Vendimia no será el primer fin de semana de marzo sino el segundo: el sábado 8.