Anunciaron que los estatales que acordaron en paritarias cobrarán con aumento este martes los sueldos

►►TE PUEDE INTERESAR: El gremio de judiciales anunció un paro de 8 días en las Oficinas Fiscales de toda la provincia

image.png

Los aumentos de suelos acordados por los estatales y el gobierno

Desde el gobierno explicaron que los agentes de la Administración Central, Régimen 15 de Salud, Docentes, Celadores y del Instituto de Juegos y Casinos recibirán un aumento del 10%, ya que acordaron la alternativa 1 de la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo Provincial que consiste en: 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Además, sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

En el caso de los sectores que nuclea a los empleados de los regímenes 13 Parques y Paseos, 35 Ambiente, Guardaparques, Dirección Provincial de Vialidad, Contaduría General, Subsecretaría de Trabajo y Empleo y EPAS, recibirán un aumento del 11%. Estas reparticiones aceptaron la alternativa 2 que contempla: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

►►TE PUEDE INTERESAR: El secretario de ATE advirtió a Cornejo: "No toquen a ningún trabajador estatal de Mendoza"

Los regímenes que firmaron las actas de acuerdo de estas reuniones paritarias antes del 23 de abril, cobrarán el incremento salarial junto con los haberes del mes de abril. El resto los regímenes percibirán el incremento por planilla suplementaria.

Es importante destacar que los agentes de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial también percibirán un incremento en los haberes de abril.

Además del Sindicato de Judiciales, que se sumará a la marcha nacional del 30 de abril convocada por ATE, otro de los gremios que no logra un acuerdo con el gobierno de Alfredo Cornejo es AMPROS.