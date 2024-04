El secretario de ATE advirtió a Cornejo: "No toquen a ningún trabajador estatal Mendoza"

►TE PUEDE INTERESAR: ATE anunció un paro de 72 horas en Senasa y buscan frenar las exportaciones

Especial mirada a las paritarias municipales

En el Congreso 2024 de ATE que se llevó a cabo este viernes, Macho dejó varios mensajes para las autoridades provinciales. Más allá de acompañar en el plan de lucha definido a nivel nacional, el gremialista aseguró que en Mendoza los ojos estarán puestos ahora en las paritarias municipales.

"Va a haber luchas en distintos municipios de la provincia. El salario del trabajador municipal está muy por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando ni siquiera de la canasta alimentaria, por ende van a comenzar focos de luchas en toda la provincia de Mendoza, eso ya se lo estoy anticipando", dijo.

ATE en las calles

Y por otro lado planteó que las nueves leyes de salud planteadas por el gobernador Cornejo y el ministro Montero y el proyecto de plan fiscal del ministro Fayad "modifican condiciones laborales de los trabajadores en todos los ámbitos; y tratan de cambiar el régimen sancionatorio para los trabajadores estatales".

"Hay un ámbito que se llama la paritaria en la provincia de Mendoza. Tienen que tocarlo ahí", dijo.

Y advirtió: "No toquen a ningún trabajador estatal en la provincia de Mendoza. No toquen la condición laboral de ningún trabajador de la provincia de Mendoza, si no van a tener a ATE en la calle".

Y agregó: "Tocan un trabajador en la provincia de Mendoza, lo echan, le sacan su salario, no tienen las condiciones laborales, y nos van a tener parados no solamente en las calles, sino en cada uno de los lugares".