La Unión Mendocina afina su estrategia para atraer a más peronistas después del pase de Righi

Omar De Marchi-Daniel Orozco.jpg Omar De Marchi junto a su candidato a vice, Daniel Orozco, quien hasta hace poco militaba en las filas del radicalismo. Allí también quiere morder votos LUM.

Zanahorias y palos

¿Qué zanahoria les muestra LUM a los peronistas? Según pudo averiguar Diario UNO al conversar con algunos referentes, el principal "atractivo" es que De Marchi -a criterio de los suyos, claro- tiene posibilidades concretas de alcanzar la gobernación, lejos del tercer puesto que quedó para el Frente Elegí en las PASO provinciales del 11 de junio, cuando obtuvo el 15.68% de los sufragios.

Se especula con que después de que los municipios que adelantaron los comicios vayan a las urnas el próximo 3 de septiembre haya un éxodo... o al menos un "exodito". Unos dicen que será mínimo; otros, que será importante. Todo depende a quién se le pregunte.

Y por el lado del PJ hay cuadros que no disimulan la calentura. Algunos incluso llegaron a tildar de "traidores" a los que se van. Entre ellos el senador y candidato a gobernador Lucas Ilardo. El compañero de fórmula de Omar Parisi retuiteó el siguiente mensaje luego de conocerse la partida de Righi:

lucas ilardo traidores.jpg

"Con demonizar a la gente no se gana nada"

Jorge Omar Giménez, un histórico jefe comunal de San Martín y militante peronista, fue uno de los pases más vistosos del PJ a LUM: "Lo que yo vi es que en La Unión Mendocina se prioriza la provincia por sobre las cuestiones nacionales", justificó ante la consulta de este medio.

"Y aclaro que no es que yo esté trabajando para convocar a peronistas, pero entiendo que a algunos les resulte interesante la propuesta de una fuerza basada en Mendoza que realmente tiene vocación de gobernar y no solo de participar en el acto eleccionario", disparó.

"¿Vos pensás que no hubo peronistas que votaron a Milei? Fueron millones. Y no hay que demonizarlos" (Giménez) "¿Vos pensás que no hubo peronistas que votaron a Milei? Fueron millones. Y no hay que demonizarlos" (Giménez)

"A los peronistas nos gusta ganar elecciones y gestionar. A mí me entusiasma hacer transformaciones, no tengo tiempo para actividades que sirvan únicamente para pasar la coyuntura", desarrolló, en alusión a los resultados de las primarias y la candidatura -a su juicio "testimonial"- que presenta el justicialismo.

jorge gimenez omar de marchi.jpg El exintendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, se pasó a La Unión Mendocina en abril. Foto: Twitter Omar de Marchi

-¿Pero a los peronistas no les hace ruido que De Marchi haya ido al búnker del PD y los libertarios a celebrar la performance de Javier Milei en las PASO nacionales? ¿No hay una contradicción ideológica ahí?

-¿Y vos pensás que no hubo peronistas que votaron a Milei? Fueron millones. Más allá de las diferencias ideológicas, lo que hay que hacer, sin demonizar, es entender qué está pasando con esas personas. Hay un hartazgo de la ciudadanía hacia la política y, puntualmente, hacia la conducción que ha tenido el justicialismo institucional (porque el peronismo es otra cosa). Todo eso hay que analizarlo e interpretarlo.

Omar De Marchi Javier Mieli.jpeg De Marchi, otrora hombre del PD, en el búnker de los "gansos" el pasado 13 de agosto.

Los que podrían dar el salto a La Unión Mendocina

Entre los sectores más propensos a dejarse endulzar los oídos por LUM están los peronistas que no se encuadran en el camporismo ni en el ciurquismo.

Y son muchos los nombres en danza. El de Matías Stevanato, intendente de Maipú, es el que primero surge a la hora de especular. Tiene perfil propio, con órbita excéntrica respecto a la conducción partidaria. La duda aparece cuando se destaca su sintonía con Sergio Massa, y entonces la posibilidad de pasarse al demarchismo se torna menos nítida.

"No importa: son las bases las que están empujando a los dirigentes", aportó otro cuadro de LUM ante la pregunta por las "fugas". "Son muchos los peronchos que votaron a De Marchi, y los líderes no quieren quedarse sin bases", sumó. Resaltó, por último, que en LUM "no se escanea la genética ideológica antes de abrir la puerta".

"Nadie deja de ser peronista por estar en LUM. Somos pragmáticos. El frente es, básicamente, un instrumento", reflexionó la misma fuente.

"Van a venir a buscarnos. Yo haría lo mismo"

"Van a venir a buscarnos a nosotros. Yo haría lo mismo", reconoció el senador Rafael Moyano, un histórico del peronismo en Guaymallén que junto con Guillermo Carmona y Fernanda Lacoste le quiso pelear la conducción a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, en las últimas elecciones partidarias.

Rafael Moyano discurso 33.jpg Rafael Moyano defendió su pertenencia al justicialismo, pero admitió que es probable que lo llamen desde LUM. "Lo que debe hacer el peronismo es no dejar afuera a su militancia", propuso.

Moyano -que perdió por muy poco las PASO departamentales frente a Natalia Vicencio- destacó otro flanco abierto: el de los peronistas territoriales.

Contó que algunos se lamentan, por ejemplo, de que no se haya propiciado la presencia del ministro de Economía Sergio Massa en los barrios durante su última visita a la provincia.

"Resulta que el candidato a presidente de Unión por la Patria se reunió con empresarios en un hotel 5 estrellas, pero nadie lo llevó con nuestra militancia del Gran Mendoza, y eso fue una decisión de quienes lo recibieron. Nos parece que gestos como esos alejan al militante", comentó Moyano.

Más que pensar en irse, el guaymallino explicó lo que debería -a su criterio- hacer el PJ para evitar la sangría.

"Está muy bien trabajar propuestas de campaña, pero hay que convocar más a la dirigencia y la militancia. Hacer que todos seamos parte del Partido Justicialista. Y encontrarnos en lo concreto. En la cultura peronista sigue siendo importante el contacto humano, esos gestos, esas convocatorias. Es importante mantenerlos para no perder fuerzas", cerró.

