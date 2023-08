El intendente peronista Matías Stevanato sumó a sus filas a una dirigente del Partido Verde

Stevanato votando.jpg Stevanato en las elecciones PASO que lo consagraron como ganador.

"Es muy normal que pasen estas cosas cuando un candidato que se presenta a elecciones y no termina pasando. Es común que más tarde sea buscado con alguna promesa. Típico de lo mal de la política mendocina, pero no haremos más declaraciones hasta saber si esto es así. No nos consta que esto se haya dado", fue todo lo que respondieron desde el Partido Verde.

Esa expresión tiene como principal referente al abogado Mario Vadillo. No sólo es quien preside al espacio que mezcla ecología y política en Mendoza, sino que junto al diputado provincial -y único legislador que tienen- Emanuel Fugazzotto, son candidatos a gobernador y vice de cara al próximo 24 de septiembre. En la PASO quedaron cuartos, después del oficialismo, La Unión Mendocina y el Frente Elegí (PJ).

► TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo bajaría el viento Zonda este domingo en Mendoza?

La llegada de Giménez a la gestión

En la política maipucina hay varios que esperan que el desembarco de Giménez, si es que se concreta, se de en en el ámbito de Ambiente del municipio, aunque no ha habido detalles oficiales sobre esa posibilidad. No es la primera vez que se produce un "salto" de estas características. En 2018, la mujer era concejala del Partido Intransigente (llegado con el "Ramonazo" de un año antes) y se acercó al interbloque del PJ, que entonces era oficialismo bajo la gestión de Adolfo Bermejo.

matias stevanato.jpg Stevanato apunta a volver a ser el más votado en Maipú.

"Ella hace rato que no viene participando de ningún tipo de actividad que tenga que ver con el Partido Verde, pero, la verdad, no sabemos si tiene que ver con esta posibilidad de sumarse a otras fuerzas, o si es porque tiene algún tema personal", fue la respuesta de otra fuente que pertenece a aquel espacio. "De todos modos, nos estamos enterando por ustedes", agregaron sobre la consulta de este diario al respecto.

Giménez no respondió a las consultas realizadas a su celular por este medio. En una de sus redes sociales, el último posteo que "menciona" de alguna manera a su partido es de hace más de 100 días. Fue una foto por el Día del Animal en la que se la ve junto a una mascota y una remera del partido. Al otro día se votó en la comuna, pero aunque ganó la interna, no pudo entrar en los comicios de septiembre.

Desde ahora, el peronismo maipucino y una porción del Partido Verde caminan de la mano. El objetivo es llegar juntos a las elecciones del próximo 3 de septiembre, cuando el actual jefe de la comuna intentará darle una nueva gestión al justicialismo, que no conoce de salir segundo en aquellas tierras desde la vuelta de la democracia: lleva 40 años ininterrumpidos de gobierno.

►TE PUEDE INTERESAR: Radiografía del Conicet Mendoza: 790 empleados y 10 institutos, impacto social y autocrítica