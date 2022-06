Tibia reacción de la UCR, con críticas al kirchnerismo, tras la detención de Sergio Salgado

Apenas conocida la noticia de la detención de Sergio Salgado, desde el radicalismo pocos dirigentes destacaron el hecho y los que lo hicieron aprovecharon para hostigar al kirchnerismo, aunque el ex intendente no haya sido un referente o un férreo militante K. Desde la conducción de la Unión Cívica Radical por lo menos hasta la tarde noche de este jueves no hubo expresiones.