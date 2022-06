Caso Bonarrico: el oficialismo frenó el pedido de interpelación al ministro Ibañez que hizo el PJ

Vicor Ibanez.jpg El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, fue uno de los que firmó el cuestionado convenio con Héctor Bonarrico.

"Una vez más el radicalismo de Mendoza garantiza la impunidad frente al relato sistemático de transparencia y ficha limpia que en este caso, es evidente, no pueden demostrar. Perdieron una buena oportunidad para demostrar que no estamos frente a un caso de corrupción escandaloso y decidieron, otra vez, blindar a funcionarios implicados en hechos que no pueden responder", acusaron los peronistas.

Aquí, parte de la intervención del presidente del bloque del PJ, el sanrafaelino Germán Gómez:

Por otro lado, Difonso justificó su decisión de votar a favor de que se interpele a Ibañez. "Es razonable que explique lo que pasó", dijo. Y recordó que cuando el pastor estaba en la Legislatura lo vio apoyar la modificación de la ley 7722 para que se habilitara la minería a cielo abierto en la provincia.

El caso Bonarrico

El jueves pasado, una entrevista radial que dio el pastor Héctor Bonarrico desató una verdadera tormenta política en la provincia, luego de que el referente religioso contara que había acordado un subsidio de $9 millones anuales para Acción Social, una fundación que él preside, a partir de negociaciones con el oficialismo.

La novedad estaba expresada en un decreto que el gobernador Rodolfo Suarez derogó poco después. El temblor, sin embargo, no paró.

diputados germán gómez hablando.jpg Germán Gómez, presidente del bloque justicialista en Diputados, en pleno discurso.

El PJ y el Partido Verde presentaron sendas denuncias penales para que se investigue lo sucedido; en tanto que el Gobierno hizo lo propio contra Bonarrico, acusándolo de "tentativa de fraude".

En ese contexto el justicialismo pidió que se citara al ministro de Gobierno para que diera explicaciones en la Casa de las Leyes. Cambia Mendoza logró bloquear la propuesta. Eso sí: hoy nadie apuesta a que el affaire vaya a terminarse rápido.

Las otras acusaciones

En efecto, la difusión de presuntos acuerdos entre el oficialismo y Bonarrico dio pie a que se empezara a hablar de otras "negociaciones" que habrían tenido lugar en departamentos como San Martín y Godoy Cruz.

En el caso de Godoy Cruz, se habla de contactos con la misma gente de Bonarrico, en tanto que en San Martín se habla de subsidios para Barrios de Pie/Libres del Sur.

Por ahora, la investigación penal está en su etapa preliminar. Las próximas semanas serán clave para calibrar el alcance que puede tener el caso.

