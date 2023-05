Walter Bento.jpg Bento podría perder sus fueros en caso de que el Jury le sea adverso. Foto: Diario UNO

Un cambio que complica a Walter Bento

Pasaron más de dos años y medio desde que las primeras notas periodísticas señalaban la posibilidad de que el juez Bento estuviera cobrando coimas a cambio de beneficios procesales para imputados por causas como narcotráfico y contrabando. Fue a raíz de algunos testimonios del caso Aliaga, que a su vez derivaron en una investigacón penal hoy a cargo del fiscal Dante Vega.

En esa causa -que tras idas y vueltas recaló bajo la órbita del juez Eduardo Puigdéngolas-, Bento tiene varios pedidos de prisión preventiva. No obstante, no ha sido detenido y además, hasta hace poco seguía impartiendo justicia en los tribunales federales de Mendoza. El motivo es que conserva sus fueros hasta que el jury se los quite.

En ese contexto se inició el proceso contra Bento en el Consejo, cuya instrucción estuvo a cargo del diputado Pablo Tonelli (PRO). Durante las instancias previas, los consejeros del kirchnerismo fueron críticos con la pesquisa, pero no evitaron la suspensión del poderoso magistrado.

consejo de la magistratura plenario bento.jpg El plenario del Consejo de la Magistratura de este miércoles, en el que se decidió la suspensión del juez Walter Bento. @PabloTonelli

El punto en cuestión este miércoles en Buenos Aires fue si Bento podía seguir ejerciendo la magistratura cuando pesan sobre él 8 procesamientos firmes por delitos graves de corrupción.

Finalmente, el Consejo suspendió por unanimidad al juez federal de Mendoza, con el voto favorable de los 19 consejeros, incluida la disidencia parcial del camarista Alberto Lugones. El plenario decidió mandarlo a juicio político y acusarlo ante el Jury de Enjuiciamiento al aprobar un dictamen consensuado entre las diversas facciones políticas.

El consejero K Rodolfo Tailhade expresó que "en ningún momento de este proceso administrativo contra el juez Bento el bloque político que integro pretendió defender ni encubrir a nadie. Fuimos víctimas de operaciones de prensa de que pretendíamos defender a corruptos y hasta ahora no hay ningún corrupto, habrá que ver si es así al final del juicio penal y del jury".

Se llegó a esta instancia teniendo en cuenta que el juez Bento está procesado por 10 delitos de corrupción en la función pública y será juzgado en el fuero penal a partir del 26 de julio junto con la esposa, dos hijos y otras 26 personas, entre abogados y ex convictos.

