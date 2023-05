Declararon "heroica" la acción de un policía que murió al defender a una víctima de violencia de género

En el mismo, se dispuso el ascenso extraordinario “post mortem” del auxiliar fallecido Pavéz, y el ascenso extraordinario por acto heroico a la jerarquía inmediata superior del auxiliar Garro a partir del 21 de septiembre del 2021, en reconocimiento al accionar en aquel hecho de violencia de género.

De esta manera, tanto el policía fallecido como su compañero, quien sigue en función, fueron ascendidos a Auxiliar 1º, lo que impacta en su salario y en la pensión que perciben la esposa e hijos de Carlos Pavéz.

policias policia de mendoza control policial (17).jpeg Carlos Pavés fue ascendido de jerarquía de manera extraordinaria post mortem por un acto heroico. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en San Rafael: "No me mates que tengo hijos", dijo el policía

La muerte del policía Carlos Pavéz

El Auxiliar tenía 40 años y trabajaba en la Comisaría 8, de San Rafael. En la noche del 21 de septiembre del 2021 patrullaba junto a su compañero Jonathan Garro, de 30 años, cuando fueron desplazados inmediatamente a una casa ubicada en calle Suipacha al 740, de San Rafael.

El agresor pateaba y golpeaba la puerta de la casa de la mujer y había enviado una foto de un arma de fuego a su hija de 15 años El agresor pateaba y golpeaba la puerta de la casa de la mujer y había enviado una foto de un arma de fuego a su hija de 15 años

La situación era complicada, ya que un hombre de 34 años que tenía prohibición de acercamiento a su ex pareja, estaba en la puerta de la casa de la mujer, la cual pateaba y golpeaba para entrar, mientas amenazaba de muerte a la víctima. El agresor incluso le mandó una foto de un arma de fuego a su hija de 15 años y le dijo: “Esto es para el guachín del novio de tu mamá”.

Los efectivos llegaron al lugar y se acercaron lentamente al hombre identificado como Roberto Cruz, alias "El Sapo", sin saber que estaba armado. Cuando el acusado los vio, les disparó y los policías respondieron al ataque.

En ese momento, Pavéz cayó al suelo herido por un proyectil que impactó en su espalda, justo donde no le cubría el chaleco antibalas. El Sapo se abalanzó sobre él y mientras lo amenazaba le pidió su arma reglamentaria. El policía le dijo que no la tenía, que se le había caído.

muertes en mendoza tiroteo policia san rafael.jpg Roberto Cruz, alias El Sapo,de 34 años fue herido en el tiroteo con los policías y murió en el lugar. El policía Carlos Pavés murió un mes después.

Cuando el agresor se percató de la presencia de Garro, apuntó a la cabeza de Pavéz y le dijo que le entregara su arma reglamentaria o mataba a su compañero. Sin más opciones, el efectivo se arrodilló, lanzó por el suelo su pistola 9 milímetros y se persignó.

Mientras, su compañero que estaba en el suelo y era apuntado en su cabeza por El Sapo, le pedía: "No me mates, no me mates que tengo hijos".

En ese instante, el agresor se levantó, se tambaleó, caminó unos metros y cayó. El Auxiliar Garro, sin dudarlo, se acercó a él, le sacó las dos armas de fuego y constató que el hombre había recibido dos tiros.

Poco después llegó una ambulancia cuyo médico aseguró la muerte de Cruz, y trasladaron rápidamente al policía al Hospital Schestakow, donde los médicos detectaron que el proyectil había dañado los intestinos y un riñón.

Estuvo internado en terapia intensiva, hasta que el 21 de octubre, justo un mes después de haber sido baleado, Carlos Pavéz murió.

►TE PUEDE INTERESAR: Fue a la casa de su ex pareja, se enfrentó con la Policía y murió de dos disparos