La productora vitivinícola de Rivadavia Gabriela Lizana será parte del equipo de Sergio Massa

Lizana había sido de las primeras en festejar la posibilidad de que Massa recalara en el Gabinete, y el jueves pasado cuando finalmente el rumor de su asunción como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura tomó forma, fue la primera mendocina en remarcar que era su momento para demostrar su vocación de servicio y de hacerse cargo de la situación económica del país.

Este martes cuando se conoció su lanzamiento, ella estaba precisamente en el Congreso de la Nación, en donde Sergio Massa renunciaba a su banca como legislador de la Provincia de Buenos Aires y luego a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Gabriela Lizana puso el Frente Renovador al hombro

En la zona Este, a Gabriela Lizana la referencian como una aguerrida productora vitivinícola que supo dar batalla defendiendo al sector como presidenta de la Asociación de Productores del Oásis Este, e integró también la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el 2019 compitió para ser intendenta de su Rivadavia natal y si bien ganó las PASO en el Pj, perdió en las elecciones generales con el actual intendente Miguel Ronco.

Gabriela Lizana en una reciente reunión del Frente Renovador de Mendoza, acompañada del ex intendente de Las Heras, Rubén Miranda, quien se sumó a esta corriente peronista que ella lidera.

Más tarde, justamente por su vínculo con Sergio Massa, y a la par con su esposa Malena Galmarini, desembarcó en el banco Bice Fideicomisos, en donde tejió un gran vínculo con José Ignacio de Mendiguren, a quien valora como a un referente político de peso.

Tanto es así, que en marzo pasado cuando de Mendiguren vino a Mendoza a presentar su libro y a lanzar la escuela política del Frente Renovado, ProyectAR, fue Lizana quien lo acompañó a cada presentación que hizo el ex ministro de producción y hasta ayer Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y dirigente de la UIA. Esas presentaciones sirvieron como un relanzamiento del massismo en Mendoza, y como una forma de recordarles a todos que eran parte del Frente de Todos.

De ese vínculo que pudo entablar con de Mendiguren se entiende que ahora se sume para integrar el equipo del flamante Secretario de Producción.

Más empoderada desde ese cargo que la acercaba a las pequeñas y medianas empresas, Lizana recorrió varias comunas promocionando los créditos que ese banco les ofrece a las Pymes. Ese ciclo de charlas la acercó a varios intendentes peronistas, como es el caso de Roberto Righi, el jefe comunal de Lavalle.

A fines de junio pasado, el Frente Renovador de Mendoza pidió la personería jurídica, y en esa oportunidad se la vio también rodeada de otros ex peronistas que supieron ser intendentes, como es el caso de Rubén Miranda, ex jefe comunal de Las Heras y de Ricardo Pont, ex intendente de Tunuyán en los años 90.

