El Frente Renovador se consolida en Mendoza con un horizonte claro: "Pertenecemos al Frente de Todos"

El lema de Sergio Massa de "apostar a los grandes acuerdos políticos" para superar la grieta, es lo que prima en el discurso del presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior José Ignacio De Mendiguren y también en el de Gabriela Lizana, que lidera el fideicomiso de ese banco, ambos figuras clave del Frente Renovador.

Pero la conciliación y la apertura a la discusión de las distintas propuestas, en la que se podrán sumar diversos actores de la política local, tendrá un horizonte que en este momento no se discute: se sumarán al Frente de Todos.

"Hace un tiempo había otros actores activos en la conformación de este espacio y tomaron la decisión de formar otras alianzas, pero ahora nos va a delimitar nuestra pertenencia e identificación con un sector que es el Frente de Todos. Desde ese lugar nosotros estamos dispuestos a recibir a quien quiera sumarse" delimitó sin rodeos Gabriela Lizana, dejando abierta la puerta al ingreso de otros sectores, pero remarcando cuál es el espacio en que se podrán mover.

José Ignacio De Mendiguren Parisi bermejo tanus orozco Foto: Martín Pravata

Para demostrar esa apertura y el diálogo político que están tejiendo en Mendoza, Lizana, que en las últimas elecciones fue candidata del PJ a la intendencia de Rivadavia, admitió que tienen buenas relaciones con el mismo Jorge Difonso, pero además sumó uno de los referentes del Partido Verde, el senador Marcelo Romano y agregó al intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien de hecho asistió a la presentación del libro de De Mendiguren este jueves.

De los peronistas locales, Lizana remarcó las coincidencias políticas que los unen con el diputado nacional Adolfo Bermejo, y los intendentes peronistas, entre los que nombró a Roberto Righi, Martín Aveiro y Fernando Ubieta.

Pero además, esta reafirmación del Frente Renovador en Mendoza, también apuesta a sumar al sector productivo y para acercarse a ellos y escuchar sus reclamos se generó este viernes un desayuno en la bodega Trapiche al que acudieron referentes de la Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Federación Económica de Mendoza y las diversas cámaras empresariales de distintas comunas.

Qué es ProyectAr

Este viernes al mediodía el Frente Renovador lanzará en la Universidad de Congreso, su escuela de Gobierno y Políticas, ProyectAr, que está presidida por la diputada nacional Mónica Litza y cuyo Consejo Académico integra la mendocina Gabriela Lizana.

https://twitter.com/LizanaGaby/status/1504543258990497797 Agradezco el apoyo que me brindan desde ProyectAr , escuela de gobienro del Frente Renovador , permitiéndome estar a cargo de @ProyectAr Mendoza . @monicalitza @CarlabPitiot @dmvasco @SergioMassa https://t.co/qmk9RIkx0o — Lizana Gabriela (@LizanaGaby) March 17, 2022

"Si bien nace en el Frente Renovador, es una escuela abierta, plural, diversa y federal porque la idea es generar cuadros de gestión, no creemos que la gestión sea el lugar para ir a aprender, hay que aprender antes. No queremos que la política se hable a sí misma, sino que consideramos que la política no puede tener la soberbia de querer mandar sin tener el conocimiento", describió Mónica Litza.

En el lanzamiento de ProyectAR Mendoza, se firmará un convenio con el Rector de la Universidad de Congreso, Ing. Mgter. Rubén Darío Bresso, para llevar adelante una agenda conjunta que permita trabajar en la región y combinar el conocimiento de académicos y especialistas con experiencia de gestión pública, política y social.

"Yo como diputada nacional muchas veces siento que hay un divorcio entre la política y la realidad de la gente, por eso cuando pensamos la currícula de la escuela de Gobierno dijimos tenemos que ir a las provincias y ver qué necesitan. En Mendoza vamos a hacer un trabajo con el tema hídrico, con lo vitivinícola y las industrias diversificadas. Cuando vayamos a San Juan hablaremos de minería", adelantó Litza.