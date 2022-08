Casi quince años después, el ex gobernador de Mendoza es uno de los opositores que más pondera el desembarco de Massa en la gestión. Una actitud que disgustó a algunos de sus correligionarios, aunque no lo han dicho públicamente. Ante nuestra consulta, respondió que nadie le ha reclamado "absolutamente nada" por sus dichos.

"Para nada. Incluso cuando se discutió cuál iba a ser nuestra postura en Diputados tras su renuncia, yo siempre hablé de frente y marque cuál era mi posición en torno a esto. Es más, yo dije directamente que estaba dispuesto a acompañar. Y también que hay que respetar mucho la sucesión de la Presidencia a (Cecilia) Moreau. Entiendo que Gerardo Morales, que es el presidente del partido, opinó igual", aseveró.

Sergio Massa y Alberto Fernández.jpg La primera imagen de Massa y el Presidente Fernández luego de que se conociera su desembarco en el área económica.

Sobre el desgaste y el efecto resignación de Batakis

Sobre las rispideces que CFK tiene con el Presidente y lo que se ha leído como un "desgaste" de ella hacia el primer mandatario, Cobos dijo que Massa no es propenso a sufrir algo parecido desde sectores cristinistas. "De ninguna le van a hacer eso. En primer lugar porque Sergio es la última carta de este Gobierno, o sea que dependen de él. En segundo término porque creo que él viene con una agenda distinta y propia: tiene sus proyectos de Ganancias; de Pymes; para monotributistas... Lo van a dejar hacer", apuntó.

Cobos ya ha había marcado que el exintendente debía ser el elegido. Aunque no lo ubicó en soledad, sino que lo puso junto a Roberto Lavagna como un tándem de personas que debían ser apuntadas "por trayectoria y por generar respeto". "Es así. Lo dije y no me equivoqué. Siempre hablando de dirigentes del PJ, porque es obvio que tenía que salir del sector de ellos", aclara ante la consulta de UNO sobre esos dichos del 4 de julio.

"La economía argentina se mueve muchísimo con las expectativas; eso está a la vista. Y él las ha generado, se puede ver en la reacción favorable del mercado. Lamentablemente Silvina Batakis nunca pudo lograr eso. Ella sólo generó resignación", siguió Cobos. "Yo pregunté y ni siquiera había un paquete de leyes para recuperar divisas o frenar los precios. Ahora, al menos vemos que se planea algo", señaló.

Massa Cfk.jpg Cristina Fernández recibió a Massa este lunes, a 48 horas de que asuma como nuevo ministro.

"Prefiero que nos cueste más en 2023"

"Yo prefiero que le vaya muy bien a Massa y que nos cueste a nosotros un poquito más el año que viene. No importa eso", agregó sobre la chance de que una buena gestión haga crecer las posibilidades del oficialismo en 2023. "Si le va bien a él nos va a ir bien a todos; no podemos ser nosotros los que le pongamos palos en la rueda a la Argentina. Sino pasa lo que ya está ocurriendo: que el descontento social se va hacia personas como Milei".

Cobos apuntó los ejes que para él deberían dominar a la nueva gestión massista: subsidios y planes sociales. Afirmó que ahí hay dos focos centrales de gasto público y que deben ser reestructurados en los próximos tiempos; aunque tampoco le auguró un gran margen de maniobra al titular de Hacienda: "A los ministros se les da seis meses, pero, por lo sensible que está todo, Massa tiene un día", advirtió en diálogo con Canal Siete.

Por último, ponderó algunos de los nombres que se conocieron este lunes por la mañana. Valoró que hubiera un colaborador de Alfonso Prat Gay como Raúl Rigo (que volverá a Finanzas tras haber renunciado junto con Guzmán) y dio el visto bueno al otro puñado de funcionarios que están a punto de sumarse y ya fueron oficializados.

"El país necesita saber si es que en verdad puede haber viento a favor y si es que él es capaz de aprovecharlo. Creo que se ha jugado el todo por el todo con esta maniobra", vaticinó Cobos.

