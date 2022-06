La oposición denunció que se está gestando un golpe institucional en Ciencias Políticas de la UNCuyo

La agrupación que lleva como candidatas a Eva Rodríguez Agüero y Mariana Quiroga manifestaron que "la Junta Electoral particular de esa facultad, de mayoría oficialista, ha tomado un conjunto de decisiones discrecionales tendientes a un único y central objetivo: revertir la voluntad electoral expresada e impedir la llegada a la conducción de la FCPyS a su legítima ganadora la lista 2".

"Decisiones arbitrarias y discrecionales"

Desde el frente opositor señalaron "al presidente de la Junta Electoral particular de la FCPyS, Mariano Domínguez (propuesto por la Decana y hombre de confianza del Ministro de gobierno Víctor Ibáñez), junto al acompañamiento cómplice de dos miembros oficialistas, han encadenado un conjunto de decisiones arbitrarias y discrecionales que, lejos de resguardar y proteger la voluntad electoral, ha tenido por objeto forzar la permanencia en el gobierno de la facultad a lista impulsada por el oficialismo de la facultad y Rectorado".

Denuncian un largo continuum de omisiones, errores y arbitrariedades como la falta de inclusión de más de un centenar de egresados en el padrón definitivo que habían realizado el trámite de inclusión en tiempo y forma), el incluir en el padrón a estudiantes y egresados de tecnicaturas de municipios cuya conducción es de la Unión Cívica Radical, a pesar de no configurar las condiciones normativas de ser parte de dichos claustros (oferta a término, aranceladas).

Lista Encuentro Rodriguez Quiroga.jpg Eva Rodríguez Agüero y Mariana Quiroga.

También denuncian que "se modificaron los padrones en pleno desarrollo de las elecciones la junta particular de la FCPyS", y que "se dispuso un mecanismo de elección destinado a los estudiantes en contextos de encierro (PEUCE) plagado de irregularidades, incluyendo el traslado del material de votación y los votos emitidos estuvo a cargo de una funcionaria de la gestión, candidata a consejera a su vez del oficialismo. Una vez que dicha funcionaria/candidata oficialista trajo, en mano y sin resguardo alguno de la imprescindible cadena de custodia, los votos emitidos no fueron incorporados a urna alguna (procedimiento que está establecido en la reglamentación para preservar la identidad del votante) y fueron escrutados, exponiendo la identidad de cada votante, por dicha junta (sin dar aviso a fiscales o los miembros no oficialistas de la misma)".

También aducen que tras el acto electoral dieron por válidos votos viciados de nulidad, alegando argumentos que contrarían claramente lo estipulado en el Manual electoral de la UNCuyo y lo establecido en el código electoral nacional. Otra de las denuncias que plantean es que un día después de las elecciones "partiendo de una antojadiza interpretación del horario y día del cierre del acto eleccionario, iniciaron las gestiones para incluir como válidos votos a distancia del claustro de Egresados recibidos un día después del cierre de los comicios".

"Continuaremos defendiendo la validez de los votos emitidos por los estudiantes de Peuce"

Desde el espacio Frente Plural que lideran María Eugenia Martín y Mariana Castiglia dijeron: “Queremos transmitir a la comunidad mendocina el estado del escrutinio, respetando el cumplimiento del debido proceso, convalidado en todo momento por representantes de todas las listas participantes”.

Desde el oficialismo de la FCPyS explicaron que Lista 2, el jueves, obtuvo una tendencia favorable ante el Frente Plural "por centésimas, sin escrutar la totalidad de los votos recurridos entre ellos los de los estudiantes del Programa de Educación Universitaria en Contextos de Encierro (Peuce)" los que serían clave en el nuevo conteo de votos.

“Continuaremos defendiendo la validez de los votos emitidos por los estudiantes de Peuce, en tanto ciudadanas/os universitarios plenos. Garantizar el respeto a la voluntad manifestada en sus votos es un deber institucional. Por lo expuesto, el Frente Plural esperará la finalización del proceso electoral y de escrutinio de la Junta Electoral para comunicar los resultados definitivos, proceso que se está llevando a cabo en el marco democrático y normativo de público conocimiento por toda la comunidad universitaria”, sostuvieron.

Frente Plural Martin Castiglia.jpg María Eugenia Martín y Mariana Castiglia.

El su último comunicado desde el Frente Plural expresaron que pudieron "trascender las presiones partidarias y, defendiendo la autonomía y la autarquía universitaria, construir una fórmula a través de una trabajo permanente para articular objetivos comunes para nuestra facultad, atendiendo las múltiples identidades que nos componen y manteniendo el espíritu de diversidad que nos define".

acta votacion uncuyo.PNG Acta de votación en Ciencias Políticas del jueves 9 de junio.

Interclaustro ganó en 8 de las 12 facultades

La agrupación Interclaustro que obtuvo un ajustado triunfo en las elecciones de la UNCuyo donde fue electa como rectora Esther Sánchez emitió un comunicado donde afirmó que ganó en 8 de las 12 facultades de la Universidad, según los datos oficiales emergentes del escrutinio provisorio de la Junta Electoral General de la casa de estudios.

"De acuerdo con los informes particulares de cada unidad académica, Interclaustro ganó a nivel general en las facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Aplicadas a la Industria (San Rafael), Ciencias Agrarias, Ciencias Médicas, Odontología, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería", expresó el comunicado. Y agregó que "cabe destacar además que este triunfo se dio en tres de los cuatro claustros, esto es, en Docentes, Estudiantes y Graduados".

En detalle, el informe enumeró los porcentajes según el tipo de votante: