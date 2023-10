La nueva cruzada de Rodolfo Suarez, el batallón de Omar y el nacimiento del neoperonismo

Hay una divergencia importante: no se ponen de acuerdo en - ni más ni menos- 25 mil millones de pesos. Parece una cifra impactante, pero los economistas de hoy, sumidos en la Argentina inflacionaria, le bajan el drama a ese tipo de numerazos gracias a bellezas técnicas: "Es que son épocas de 'alta nominalidad'", decoran. ¿Y quiénes son los que no logran ponerse de acuerdo? Oficialismo y oposición de la provincia. O, más claro, funcionarios del ministerio de Hacienda que conduce Víctor Fayad y referentes de Unión por la Patria en la Legislatura, que esta semana se cruzaron por el Presupuesto 2024.

Claro, Fayad y el oficialismo afirman que Mendoza perderá 45 mil millones de pesos -en realidad más- por la modificación del impuesto a las Ganancias. Ya se ha explicado: es un tributo coparticipable y, al dejar de cobrarse, la suma deja de circular hacia los gobernadores. Pero esta semana, José Luis Ramón le espetó al ministro que la cifra no es esa, sino que se trata, en total, de $20 mil millones: menos de la mitad. Desde el Ejecutivo detallaron a este diario que es porque el diputado no tomó correctamente el PBI actual y ratificaron que la cuenta está bien sacada. Incluso, por estas horas surgió un dato desconocido: con la inflación proyectada, la pérdida no daría 45 mil ni tampoco 60 mil millones -como se dijo en el Senado-, sino 70 mil millones de pesos durante 2024.