Cómo se armará Alfredo Cornejo para defender a Mendoza ante quien gane la Presidencia

Con Milei como N°1, el otro problema para Cornejo y para el futuro de Juntos por el Cambio será lo que Mauricio Macri haga con su lengua. No hay semana en que el ex presidente no le enchastre el camino a Patricia Bullrich o que deje minado el terreno por el que deberá seguir caminando la coalición hoy opositora.

La última de Macri fue su advertencia de que si gana Milei, los legisladores de JxC deberán aprobar con generosidad los proyectos de ley que mande Milei para que pueda gobernar. Decir eso cuando faltan quince días para las elecciones presidenciales, sugiere ausencia de buena fe.

Locuras y contención

Con Bullrich al frente del Ejecutivo nacional el panorama será menos difuso (lo que no significa que los resultados vayan a ser necesariamente mejores). Lo que resaltamos es que será más previsible porque detrás de ella hay partidos políticos con historia, uno de ellos, la UCR, con vida centenaria; además del PRO que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha extendido a todo el país; o la Coalición Cívica, de conocida veta autocrítica hacia adentro de JxC.

Ergo, Bullrich no hará locuras porque tiene una red de contención. Distinto es el caso de Milei, que no sólo es muchísimo más osado que sus contendientes, sino que no reporta a nadie, ni siquiera a la Escuela Austríaca de Economía, que vendría a ser su Jesucito.

La propia Bullrich ha sido ministra de dos ex presidentes en puestos generalmente reservados para varones (Seguridad y Trabajo). Y otro punto favorable para Cornejo, es que ella habla con él en un idioma muy similar. Empero, el mendocino tiene cosas para cuestionarle, aunque sea con sordina. Por ejemplo, que Bullrich haya demorado en enfrentar más claramente a Milei.

A Bullrich le quedan menos de dos semanas para jugarse su destino, lapso en el que deberá enfrentar de manera decidida e ingeniosa al libertario si es que realmente quiere ser parte de la segunda vuelta, olvidándose de lo que piense Mauricio Macri.

El factor Massa

Tampoco serán rosas si gana Massa. Pero, claro, hay peronistas y peronistas. Desde ya, no será lo mismo manejarse con un rústico como Alberto Fernández, como le tocó a Rodolfo Suarez, que hacerlo con el tigrense, de quien más allá de lo que se opine, posee elasticidad política y un historial en la conformación de diferentes versiones del peronismo. Además no carga con el exceso de dogmas aparatosos de los kirchneristas ultras.

En unas declaraciones recientes Alfredo Cornejo tildó a Massa de "embustero", lo que estaría indicando que habrá bastante para limar antes de ponerse a hablar sobre cómo encajaría Mendoza en una probable presidencia massista. Un punto a favor es que tanto Cornejo como Massa parecen entender que la "cocina" política no siempre pasa por declaraciones o posturas altisonantes sino también por obtener alimentos que se cocinan a fuego lento y con dedicación.

Cornejo mejorará mucho su rol de gobernador mendocino -y por lo tanto su influencia nacional- si logra ser el referente de los gobernadores radicales o de otros mandatarios no kirchneristas que nacieron de las sucesivas elecciones que se han dado en las provincias este año.

Sobrevivir a Milei

Si a Cornejo le toca convivir con la opción Milei, es decir con ese tipo de "liberalismo extremo" que preanuncia el novio de Fátima Florez, se verá en figurillas para denunciar esos excesos del populismo liberal y, al mismo tiempo, hacer gala en Mendoza de un liberalismo republicano, democrático y sensato. En esto el mendocino deberá ejercer docencia política antipopulista, sobre todo ahora que hay más tolerancia y comprensión para aceptar el liberalismo, siempre cuestionado por el kirchnerismo.

Sea Milei, Bullrich o Massa, es casi seguro que se repetirá un hecho clásico de la política argentina: el elegido llegará hablando del federalismo al que lo obliga la Constitución nacional, pero actuará de la manera más unitaria que sea posible. Este es un fenómeno en el que no está ausente la anuencia de la propia ciudadanía hacia un sistema donde está más valorado el personalismo presidencial que el respeto al federalismo.

Baste citar un ejemplo: muchos sonrieron socarronamente cuando Juan Schiaretti, un peronista no kirchnerista, defendió en el primer debate presidencial la singularidad de Córdoba frente al poder de la Casa Rosada.

En síntesis. Cornejo debería arrancar su segundo mandato teniendo armado y aceitado una especie de think tank, es decir, un "tanque de ideas" o, si usted quiere, un grupo de expertos que ayude a darle fluidez a las relaciones entre Mendoza y la Nación, y que se ocupe de resolver no sólo las trabas y entreveros que nos pueda presentar la Casa Rosada, sino que pueda adelantarse a la solución de todo aquello que nos dificulte el crecimiento.

