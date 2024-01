La justicia italiana anunció el juicio a militar argentino por crímenes en Mendoza y San Juan

►TE PUEDE INTERESAR: Colonia Papagallos: la vuelta al horror

Lerou y Saroff.png Alfredo Leroux y Marta Élida de Lourdes Saroff con su hija Eva.

La pareja mendocina víctima del terrorismo de Estado

Marta Élida de Lourdes Saroff nació el 11 de febrero de 1950. Fue maestra y empleada del Banco Los Andes hasta abril de 1975. Alfabetizadora en villas de emergencia, se casó con Alfredo Leroux, empleado de una bodega en octubre de 1973. Tuvieron dos hijos.

La pareja, militante de la Juventud Peronista, vivía en la ciudad mendocina de San Martín pero, perseguida por las fuerzas de la dictadura, decidió dejar a los niños con sus abuelos y refugiarse en San Juan.

El 20 de noviembre de 1976 Alfredo fue ejecutado por el Ejército y, presumiblemente ese mismo día, Marta fue secuestrada. Como uno de los responsables de estas dos acciones está acusado Malatto.

El ex integrante de las fuerzas armadas, que cumplió tareas en Mendoza y en San Juan también debe responder por las torturas y los homicidios de Juan Carlos Cámpora, Marie Anne Erize Tisseau, Jorge Bonil, Alberto Carvajal, Daniel Russo y Florentino Arias.

El de Marie Anne Erize es de los casos más resonantes. Hija de padres franceses fue modelo profesional y hasta llegó a ser tapa de Gente y Siete Días. Sin embargo dejó las pasarelas y se dedicó al trabajo social que desarrolló en San Juan. Su pareja, Daniel Rabanal era militante de Montoneros.

Francoise, su mamá, la fue a buscar a San Juan para tratar de convencerla de que dejara el país y ella le respondió: "Pero yo no hice nada. No soy una terrorista. No formo parte de la agrupación. Sólo quiero ser pobre entre los pobres”.

Tenía 24 años cuando desapareció. En los juicios de lesa humanidad en San Juan se supo que uno de sus verdugos, el mayor del Ejército Jorge Antonio Olivera, se jactaba de haber "violado a la francesita".

1972,_Siete_Días_Ilustrados,_Marianne_Erize.jpg Por la desaparición de la ex modelo Marie Anne Erize debe responder Carlos Malatto.

Quién es Carlos Malatto

Malatto tiene 75 años. Fue segundo jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, conocido como el RIM-22, comandado por Jorge Olivera. Malatto, que vivía en Mendoza, fue detenido. En 2010, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó la indagatoria de Malatto y su detención, pero un año después la Cámara de Casación dejó sin efecto la orden. Malatto se fugó a Chile en 2011, cuando se filtró que había una orden en su contra.

Malatto logró pasar la frontera con su pasaporte italiano pese a que pesaba sobre él una prohibición de salir del país y esto no quedó registrado en Migraciones. Luego viajó a Italia, donde vive con su doble nacionalidad.

“Este es el resultado de un largo camino de lucha, los brazos no se bajaron y aquí estamos, en las puertas de un juicio oral para Malatto como lo tuvo Jorge Tróccoli”, reflexionó en declaraciones a Página 12, Jorge Ithurburu, presidente de la asociación 24 Marzo Onlus, la organización que impulsó el proceso para que Malatto fuera juzgado en Italia por sus crímenes en Argentina.

Tróccoli, militar uruguayo-italiano fue condenado a perpetua por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y al año siguiente fue enjuiciado nuevamente por el homicidio del argentino José Luis Potenza, de su esposa italiana Raffaella Filipazzi, y de la uruguaya Elena Quinteros.

“En Italia no rige el crímen contra la humanidad como posibilidad de extradición o juzgamiento, pero si alguien es acusado de homicidio, eso es grave, es un delito que es penado con prisión perpetua y no prescribe. Aquella sentencia no dejaba dudas de que los crímenes de los que Malatto es responsable son homicidios, entonces avanzamos”, explicó Ithurburu al matutino porteño.

