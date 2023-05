La Junta Electoral se reúne este lunes para analizar los votos nulos tras el debut de la boleta única

Recién este jueves -cuatro días después de la jornada electoral- arrancó el escrutiño definitivo, como marca la ley. Y antes de conocerse este detalle, el gobernador Rodolfo Suarez ya adelantó que no se descartan algunos cambios para mejorar la performance de la boleta única el 11 de junio, cuando se desarrollarán las PASO provinciales y en las restantes 11 comunas.

Elecciones 2023 Boleta única (13).jpeg En San Rafael y Maipú están sorprendidos por la cantidad de votos no válidos y lo relacionan con la falta de entendimiento de la boleta única. Foto: Diario UNO

Los cuestionamientos a la boleta única

La cantidad de votos nulos en San Rafael y Maipú causaron preocupación acerca de si la población comprendió correctamente cómo tenía que completar la boleta única. En el Sur, se registró 8,12% de sufragios anulados; mientras que en territorio maipucino, 8,61%; casi cinco veces más que en los comicios del 2019.

Hace cuatro años, cuando el intendente sanrafaelino Emir Félix fue electo con el 60% de los votos, los anulados fueron sólo el 1,6%. Quizás por esta razón, su hermano y candidato a reemplazarlo, Omar Félix, pidió realizar cambios en la boleta única. "Los vecinos me decían que el cuadrito era chiquito (para seleccionar al o los candidatos), que no podían leer", contó preocupado por los más de 12.000 votos no válidos que se emitieron en el departamento sureño.

Prácticamente los mismos porcentajes se presentaron en Maipú, donde resultó ganador Matías Stevanato. En las últimas elecciones, la gente que anuló su voto fue únicamente el 2,32%, 6.000 sufragios menos que en el 2023. El jefe comunal también se mostró sorprendido por esta tendencia en alza con el estreno de la boleta única.

Elecciones 2023 Boleta única (12).jpeg Foto: Diario UNO

En Cambia Mendoza refuerzan las capacitaciones

Tras los comicios del pasado 30 de abril, Cambia Mendoza decidió reformar las capacitaciones ya que prácticamente queda un mes para las próximas PASO.

Esta vez, las charlas llegaron al distrito Las Tortugas, Godoy Cruz, donde el intendente y presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, y el precandidato a la jefatura comunal de ese departamento, Diego Costarelli, encabezaron los mensajes.

Ambos hicieron hincapié en la importancia de continuar la instrucción cívica y reforzar la cercanía con las vecinas y vecinos respecto al nuevo sistema de votación.

García Zalazar aseguró que desde el frente oficialista ya "estamos recorriendo todos y cada uno de los circuitos y el cronograma sigue".

Además, aclaró que, a través de este ciclo, "los ciudadanos se pueden sacar todas las dudas y consultas, se realizan simulaciones y, luego, ese aprendizaje se puede transmitir a nuestros familiares, amigos, vecinos".

