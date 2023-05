Se entregó el hombre acusado de matar a un amigo de su ex porque lo confundió con un amante

Ahora se espera que el Ministerio Público impute a Sánchez, quien podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión e incluso perpetua si se lo imputa por homicidio agravado, aunque seguramente su defensa dirá que el acusado estaba bajo emoción violenta, lo que bajaría sensiblemente la sanción.

Keko.jpg "Keko" era un músico y actor muy querido por quienes lo conocieron.

El asado que terminó en tragedia

El pasado 14 de abril había un asado entre amigos en la calle Aristóbulo del Valle de Guaymallén. La investigación indica que Sánchez se acercó, trepó a una medianera para espiar qué estaba pasando y vio que su ex estaba cerca de un sujeto al que él identificó erróneamente con un amante.

El "Mono" abrió fuego y uno de los proyectiles le dio a Morales en el cuello: el herido agonizó durante 9 días antes de fallecer en el Hospital Central. En tanto, el presunto asesino se fugó en un VW Gol rojo y se temía que hubiera salido del país porque no se lo halló en su domicilio.

El acusado tampoco se presentó a trabajar en la sodería donde era empleado. No tiene antecedentes ni denuncias, pero el hecho de que se hubiera "esfumado" de sus sitios habituales fortaleció la hipótesis de la fiscal Claudia Ríos.

En tanto, los amigos de "Keko" lo despidieron con dolor en las redes. El fallecido era muy querido y formaba parte del elenco La Gota Teatro. En la noche de su muerte estaba preparando el asado. Y si bien no hubiese sido motivo para ninguna violencia, lo cierto es que no tenía una relación amorosa con la ex de Sánchez.

