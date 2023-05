El ex intendente Carlos López Puelles, más cerca del juicio por violencia de género y enriquecimiento

►TE PUEDE INTERESAR: Condenaron al exintendente Carlos López Puelles por amenazas: "La voy a cagar a trompadas"

La acusación de la fiscal de Violencia de Género Mónica Fernández Poblet sostiene que a mediados de 2017 Carlos López Puelles obligó a su expareja a firmar un acuerdo de divorcio donde la mujer se quedaría solamente con una casa ubicada en el Club de Campo en Guaymallén, mientras que el resto de los bienes sería para el exintendente. "Quiero terminar con esto. Quiero vivir tranquilo. Es sí o no. Si no te comés una denuncia federal y te juro por Dios que te lo voy a hacer, te voy a hacer bosta. No sabés hasta dónde voy a llegar", fue uno de los mensajes que envió el ex jefe comunal. En otro pasaje de la conversación le dijo: "Es lo mío o nada. Te voy a hacer cagar a vos. Tu apellido va a salir como una tránsfuga en los diarios".

¿Puede ir preso Carlos López Puelles?

El ex jefe comunal de Luján de Cuyo arriesga una potencial condena de entre 2 y 4 años de cárcel por las coacciones. Sin embargo, el expediente será acumulado a una causa que lo tiene imputado por enriquecimiento ilícito -de 2 a 6 años-. Este último expediente todavía está en etapa de investigación primaria pero la idea de las autoridades es que sea juzgado por ambos hechos en un mismo proceso. Por el delito de enriquecimiento ilícito fue imputado en diciembre del 2021. Puntualmente, se lo imputó en la causa P_120856/17 porque no podría justificar la titularidad de un grupo de empresas y la tenencia de cheques y una fuerte suma de dinero en efectivo que surgió de testimoniales en su contra en otras causas.

Sobre el ex intendente peronista, que comandó Luján hasta el 2015, pesan varias denuncias además de la que le hizo su ex esposa. La mayoría de ellas surgieron de la administración de quien lo sucedió en el cargo, el hoy diputado nacional Omar De Marchi.

Apenas asumió a fines de diciembre del 2015 y luego de hacer balances de la situación de la comuna, De Marchi fue a la Justicia para denunciar a su antecesor por malversación o apropiación indebida de fondos o bienes públicos, delito tipificado como peculado.

"En aquel momento, 7 de cada 10 vehículos del parque automotor no andaban o habían desaparecido. La situación fue tal que debimos asumir antes porque él había hecho un abandono virtual de la comuna. Según nos decían los empleados cuando llegamos hacía 30 días que ni aparecía por la intendencia. De hecho tuvimos que asumir con un escribano para documentar cómo recibíamos la intendencia", recordó De Marchi, que debió esperar 6 años para ver los avances de la Justicia sobre sus denuncias.

Si bien los delitos permiten una condena excarcelable -el mínimo es menor a 3 años-, la defensa de López Puelles mira de reojo otra condena anterior a 7 meses de prisión en suspenso que tuvo en una causa de amenazas. Sin embargo, para que ese fallo se pueda computar como un antecedente para la reincidencia debe estar firme, algo que todavía no ocurre ya que la sentencia fue apelada por la defensa y desde hace más de un año se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia.