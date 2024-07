La estrategia de la joven libertaria Lourdes Arrieta para blindarse de su propia torpeza

En siete meses y medio que lleva en el poder, la diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta ha cometido groseros errores de gestión, nombró al director del PAMI y a los 2 meses lo reemplazó porque no echaba a la gente que ella pretendía, se la acusó de falsear avales y hasta inscribir muertos en la lista con la que quiere fundar el partido en Mendoza y hasta se sumó a la comitiva que visitó al genocida condenado Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza. Sin embargo, pareciera que no importase la magnitud de los errores que comete, de todo sale ilesa políticamente y no sólo eso, sino que en paralelo continúa acrecentando su poderío.