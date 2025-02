La demora en la obra del Ecoparque generó una deuda de $400 millones que deberá pagar la Provincia

Stornini SA reclamó a la Provincia que fue por su culpa que no pudo cumplir con plazos previstos de la obra y a raíz de ello se le impusieron multas. En particular, uno de los grandes motivos fue que el Gobierno no sacó animales del lugar, por lo que la empresa constructora no pudo avanzar.

El informe jurídico, que figura en los considerandos de la resolución Nº 79 publicada en el Boletín Oficial, reconoció la responsabilidad de Mendoza y concluyó que es la Provincia la que debería asumir las multas impuestas a Stornini. En total, entre gastos, gastos improductivos –para mantener lo hecho- e intereses, se convino pagarle $407.216.764,04.