Del ex Zoo ya se fueron 1.500 animales y todavía quedan algo de 260 especies exóticas por derivar

santuario tigresa lucy ecoparque de mendoza estados unidos.jpg Lucy fue la última tigre de bengala trasladada desde el Ecoparque a un santiario de felinos en Estados Unidos.

En diálogo con UNO, el director de Biodiversidad y Ecoparque Juan Ignacio Haudet hizo un poco de historia y recordó a la chimpancés Cecilia. “Nosotros le llamamos la llave del Ecoparque porque fue la primera que salió por la puerta grande y marcó la jurisprudencia para que hoy esa concepción de animal/ cosa ya no está bien vista en nuestra jurisdicción”.

“Para nosotros es un orgullo porque cuando vas a otras partes del país que trabajan en este tipo de temas se visibiliza que Mendoza fue referente en estos temas y nos sentimos orgullosos”, destacó Haudet, quien estimó que a mediados del año que viene podría darse la primera apertura del Ecoparque, al menos de un sector.

En ese punto aclaró que en el proceso de derivaciones para el caso de los exóticos requieren una serie de permisos y gestiones entre países que hacen más difícil la derivación, mientras que también se continúa con los procesos de adopción responsable de los ejemplares de corral.

Ecoparque 2022.jpg Se estimó que a mediados del año que viene se habilitará parcialmente el Ecoparque.

“Por más inversiones que podamos hacer en infraestructura en el Ecoparque, no van a contar con la climatización adecuada y los espacios que necesitan. El hecho de estar en la ladera de un cerro, el terreno es muy duro y con una amplitud térmica muy alta”, explicó el gestor del ex Zoo y aclaró que “se busca responder a las necesidades de cada individuo, no importa si es un tigre, una cabra o un mono, hay que darles a todos la misma chance”.

De acuerdo con los datos del Ecoparque hasta agosto del 2024, estaba integrada por 1.237 individuos de los cuales, 268 corresponden a especies exóticas (camellos, antílopes, cebras, monos babuinos); 840 corresponden a individuos de especies de corral; 106 especies autóctonas mendocinas; y 22 corresponden a individuos de especies autóctonas argentinas.

ecoparque mingorance haudet.jpg El ex secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance junto al director del Ecoparque, Ignacio Haudet y su antecesora Mariana Caram.

Del total de la población, ya fueron derivados 1.550 animales y hay en la actualidad 1.237.

En tanto, aquellos de la categoría de domésticos de corral, los datos arrojan que se entregaron 1.414 animales a 79 adoptantes. En ese período se recibieron 533 postulaciones, de las que hasta el día de la fecha se ha evaluado el 91% y sólo el 17,5% cumplió con el procedimiento estipulado.

Convenios de exportación de los animales exóticos a Santuarios

Desde hace algún tiempo el Ecoparque motorizó la derivación de las tigresas y los elefantes en los que se está esperando que se otorguen los permisos.

“Con los cambios de gobierno tuvimos que empezar de cero algunos trámites. Estamos esperando que Brasil otorgue los permisos”, señaló el funcionario.

Ahora, los próximos éxodos serán los de Kenia, una elefanta africana y Tamy, el macho asiático que es papá de Guillermina.

Para el caso de Kenia se dio un largo proceso de adaptación y permanece en cuarentena. Está todo a la espera de las habilitaciones para comenzar con el proceso de adaptación a la caja en la que viajará por 5 días ya que el transporte es 100% por vía terrestre.

ecoparque de mendoza elefantes tamy macho.jpg Tamy, el elefante macho que debe ser trasladado a un santuario próximamente. Foto: Secretaría de Ambiente

Las obras que se están realizando en el Ecoparque de Mendoza

Haudet manifestó que los plazos para la obra en el Ecoparque se dilataron por las idas y venidas en materia de obra pública y destacó que en este momento hay tres edificios que se ejecutaron y se están completando. Estos son parte del proyecto que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Hay nuevos caminos, se colocó el riego y ya está tomando color un sector de juegos.Estamos trabajando en la apertura de este paseo para el corto y mediano plazo porque la obra tiene que terminar. En muy poco tiempo hubo varios interlocutores para saber cuándo se terminaban estas obras y hasta hubo una oportunidad en que la provincia ofreció hacerse cargo para que se termine de ejecutar este proyecto", lanzó el funcionario.

Y precisó que el plan de obras que hay de aquí en adelante demandará 7 meses.