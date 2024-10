Luis Clavel, psiquiatra del Forense: ansiedad, pánico y Gil Pereg, el paciente extraordinario

Clavel habla pausadamente y con lenguaje sencillo. Está convencido de que la manera de comunicar la psiquiatría acerca a potenciales pacientes, despejando esa típica frase negacionista "No estoy loco para hacerme tratar".

El médico ingresó al Forense como ayudante médico y trabajó en la morgue, situada en calle Lencinas, de Ciudad. Llegó a la psiquiatría forense siguiendo el camino trazado por el reconocido Benigno Gutiérez, a quien considera una de sus fuentes de inspiración vocacional y profesional.

Gil Pereg, ese paciente

En el verano de 2019, Clavel fue uno de los 12 profesionales de la salud mental del Cuerpo Médico Forense que entrevistó a Nicolás Gil Pereg durante los tratamientos previos a la condena a prisión perpetua que fue impuesta dos años después, casi al final de la pandemia, a instancias de la declaración de culpabilidad que emitió un jurado popular.

El médico fue uno de los 7 psiquiatras, para ser más precisos. Lo trató poco después del doble crimen ocurrido frente al cementerio de Guaymallén, cuando el israelí radicado en Mendoza transitaba la segunda quincena como detenido ya imputado y con destino inminente de prisión.

Recuerda el profesional que las entrevistas se desarrollaron dentro de los cánones habituales, y que nada le hizo suponer la extraña y llamativa versión gatuna posterior del doble homicida en lugar de la de aquel hombre de torso desnudo, cabeza rapada y malla colorida, porte gigantesco y palabras y gestos graves que había exigido a la Justicia la aparición con vida de su progenitora y de su tía, en la puerta de su casa de la calle Roca y frente a las cámaras de tevé, siendo que ambas ya estaban enterradas en el predio y sus cadáveres sepultados por cemento fresco y con todo a su cargo.

Gil Pereg gatito.jpg Gil Pereg en 2019, antes de la transformación gatuna, cuando pedía por la madre y la tía, a las que había asesinado y enterrado en su casa de Guaymallén.

Ya volveremos con Clavel a tratar el caso Gil Pereg desde su rol de médico legista. Antes, conozcamos al psiquiatra un poco más.

La soledad, uno de los peores enemigos de la salud mental

- ¿Cuál es su especialidad? -pregunta Diario UNO a Luis Clavel.



- La psiquiatría forense. Soy médico legista y tengo una Maestría en Psicopatología Forense. Como perito cumplí 20 años y estoy a cargo del área. También me dedico a la psiquiatría clínica general en adultos mayores afiliados a PAMI desde la parte privada.

- ¿Cuáles son los problemas más comunes de los pacientes de la tercera edad?

- El más importante es la soledad. Me cuesta mucho hacerles entender a sus familiares que los adultos mayores puedan estar solos todo el día y que sean visitados un ratito, una o dos horitas, a la tarde. Hablo de pacientes de más de 75 o 80 años que viven solos.

Luis Clavel, médico psiquiatra y perito del Cuerpo Médico Forense (16).jpeg Luis Clavel médico psiquiatra del Forense. Fotos: Axel Lloret Foto: UNO / Axel Lloret

- ¿Por qué esa observación?

- Porque en muchos casos se compromete la calidad de las comidas, desde el desayuno en adelante, por estar solos. Y eso les afecta la salud. Ya el hecho de no tener con quién conversar les provoca deterioro que torna en depresión y ansiedad. La soledad, ya por no tener amigos ni pareja, provoca angustia. También les afectan los problemas económicos y todo lo social que afecta al país. Muchos sienten que ya no tienen muchos años por delante para seguirla peleando.

La compañía es clave: la familia, los amigos o los centros de día para adultos, donde se relacionan con pares y hacen tareas recreativas y hasta comparten el almuerzo con otros. Incluso, se los controla en sus parámetros cognitivos. No es lo mismo que estar solos, leyendo o lo que sea, pero solos al fin

El famoso "Clona" ¿sí o no?

- Está muy de moda la automedicación. Por ejemplo, las frases Tomáte un Clona o Me tomo un Clona (Clonazepam) y listo. Sin tratamientos, ni nada... ¿Qué opina?

- Cuando el paciente lo necesita, es importante que el paciente esté medicado pero por indicación de médicos profesionales de la salud mental, en caso de ansiolíticos y antidepresivos.

- ¿Cuál es el riesgo de automedicarse sin indicación profesional ni tratamiento?

- Bueno, tomarse un Clona aisladamente en dosis excesivas puede generar otros trastornos. Hay personas que al levantarse se han caído por no estar acostumbradas o por no ser la dosis adecuada para ellas. Cuando un médico hace una entrevista al paciente y llega al diagnóstico, debe tener en la mano todos los antecedentes clínicos: si es hipertenso, diabético o hipotiroideo. O si está en quimioterapia. La (historia) clínica es indispensable como punto de partida.

"Somos una sola persona que puede padecer distintas patologías"

"No se puede tomar cualquier medicación psiquiátrica ni en cualquier dosis"

"No hay que demonizar al ansiolítico siempre que esté indicado en la dosis justa para el cuadro justo. Hay gente que con bajas dosis logra una relajación y bajar la angustia. Otras, por personalidad o por la realidad en que viven, necesitan algo más"

"Cuando no son bien tratadas, la depresión ansiosa y el trastorno severo de ansiedad pueden complicar o agravar los cuadros metabólicos, como la diabetes y la hipertensión. Los problemas neurológicos y digestivos pueden agravarse. Hay que trabajar en conjunto"

- ¿Algunas patologías clínicas pueden afectar la salud mental?

- Sí, porque siempre es un círculo cerrado: hay pacientes que, por ejemplo, por tener diabetes y deber cumplir con las limitaciones del tratamiento, como la comida o la farmacología, se ponen más ansiosos o angustiados. Las limitaciones les afectan la psiquis.

Luis Clavel, médico psiquiatra y perito del Cuerpo Médico Forense (7).jpeg Luis Clavel médico psiquiatra del Forense. Fotos: Axel Lloret Foto: UNO / Axel Lloret

Ansiedad, estrés y pánico

- Hablemos de males típicos de nuestros días: estrés, ansiedad, ataques de pánico...

- El estrés una estimulación permanente y continua que padece una persona. Ansiedad tenemos todos, pero hay de la buena y de la mala. La buena es esa que no es tan intensa, pero es estar nervioso por un viaje, una fiesta, y cuesta dormir: pero se espera algo bueno.

- ¿Y la ansiedad mala?

- Es cuando se piensa siempre en lo malo y se tiene miedo; genera angustia que puede derivar en llanto. Si es permanente y por un factor estresor externo (temas personales, laborales, enfermedades de hijos, la situación económica, etc.) causa trastornos del sueño, de alimentación y falta de concentración y nerviosismo permanente.

"El ataque de pánico es la sensación inminente de muerte y quien lo padece pide que lo lleven al médico porque necesita que lo salven: siente que se muere"

"Cuando el médico advierte parámetros clínicos que no concuerdan con esa sensación de muerte se está frente a un caso de ataque de pánico: el extremo de la ansiedad. Hay que iniciar un tratamiento integral de la salud mental: psicología y psiquiátrico"

Los tratamientos, explica Clavel, incluyen -además- actividades sociales, deportivas, culturales, religiosas... todas esas que puedan causar relajación y placer. "Eso también es parte de la terapia".

- El uso de las pantallas ¿puede afectar la salud mental?

- En los adultos mayores, no tanto; pero sí hemos recibido casos de pacientes que tienen trastornos del sueño por estar entre el televisor y el celular hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo les digo que es muy perjudicial. En los adolescentes y chicos -a los cuales yo no trato- se está manifestando la adicción a las pantallas. Hay que fijarse límites con el uso de las pantallas porque afectan la calidad del sueño, lo que suele derivar en patologías.

"Cuando la calidad y cantidad del sueño no son óptimas aparecen los grandes trastornos psicofísicos"

Gil Pereg, a fondo: imputable y condenado

"Yo le puedo decir de un solo caso, durante los 20 años que llevo ejerciendo en Psicopatología Forense -atendiendo imputados por delitos penales- donde debió intervenir el plantel completo de 12 profesionales: 5 psicólogos y 7 psiquiatras: Gil Pereg".

Cuenta Clavel que todos intervinieron desde el inicio de la causa y en tratamientos posteriores. "Fue un hecho muy poco habitual lo de Gil Pereg".

- Hábleme de su experiencia...

- Lo entrevisté cuando llevaba menos de 10 días detenido, casi un mes después del hecho, teniendo en cuenta que se lo detuvo 15 días después (del doble crimen de la madre y de la tía).

gil pereg 11.jpg Gil Pereg en el juicio que lo condenó a perpetua en 2021, según el artista Damián Pérez Santos con la técnica de Court Sketch.

"En la entrevista a Gil Pereg de la que participé -fue un lunes y éramos dos psicólogos y dos psiquiatras- en la Penitenciaría, contestó todas las preguntas de modo coherente, se mantuvo sin alteraciones emocionales, su postura y cordura, y no se inculpó jamás. Él contestó que sí sabía dónde estaba y porqué estaba detenido.

- ¿Fue un paciente, digamos, casi ideal, colaborativo?

- Sí. También lo había sido con el primer grupo de profesionales que lo atendió el jueves anterior. Todos coincidimos en que esa persona, en ese momento, coincidía con el que había aparecido en televisió cuando pedía las apariciones de la madre y de la tía.

"No presentaba indicios de lo que se supo después -dice Clavel en referencia al cambio: a la entrada en escena del Hombre Gato-.

- ¿Detectaron ese lado B del israelí? y me refiero a las conductas que se le vieron en la cárcel, en los Tribunales y hasta en El Sauce...

- Nos fuimos enterando a través de los colegas que lo siguieron tratando de manera minuciosa y a través de muchas evaluaciones. Yo nunca más volví a entrevistarlo. Supimos de sus nuevas conductas luego por los tratantes en El Sauce.

Gil Pereg imputable o no, ése fue un punto clave para someterlo a proceso penal. Finalmente, se concluyó que comprendía la criminalidad de los hechos que se le imputaban y que podía ser juzgado