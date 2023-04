►TE PUEDE INTERESAR: El PRO quedó partido en ambas cámaras y con la mayoría de legisladores fuera de Cambia Mendoza

Tuit Marcos Quattrini.JPG

Coalición Cívica, intervención y después

"La intervención del partido no me sorprende, fui yo quien la pidió. Coalición Cívica gana autonomía. Este es un primer gran paso para discutir y tomar las mejores decisiones de cara a las elecciones. Que se entienda, no somos soldados ni lavandina de nadie", dijo Quattrini días atrás.

Y agregó: "Nosotros, a diferencia de otros partidos, somos escuchados en Buenos Aires. Tenemos líderes de verdad. Ahora vamos buscar el mejor camino para Mendoza".

En ese sentido, puede trazarse una diferencia respecto a lo que ocurrió cuando la conducción del PRO mendocino le planteó a la dirigencia nacional la idea de irse de Cambia Mendoza. Patricia Bullrich, la presidenta de los amarillos, no quiso saber nada. Parece que Carrió y sus aliados tuvieron otra disposición respecto a un planteo similar de la filial mendocina de la CC-ARI.

De todas formas la Coalición Cívica será parte de Cambia Mendoza en las comunas que desdoblaron e irán a las urnas esta domingo 30 de abril en las PASO.

En la puja por nuevas alianzas, este martes el Partido Verde anunció que no estará en el frente de Omar De Marhi para las elecciones del 2023, pero sí le abrió la puerta a una alianza con Jorge Difonso. La clave de que no cuajaran ambas propuestas es la defensa de los ambientalistas a la ley 7.772.

►TE PUEDE INTERESAR: Llegó el día de las definiciones y quedan pocas horas para inscribir frentes políticos en Mendoza