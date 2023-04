El Partido Verde anunció que no estará en el frente de De Marchi, pero le abrió la puerta a Difonso

“Ha habido muchos trascendidos de que nos íbamos a incorporar junto a De Marchi. No existe esa constitución. No podemos armar nada con otra fuerza que no respete la 7.7722. Yo he escuchado a De Marchi decir que esa ley es sólo un número. Para nosotros, no es sólo un número: es la legislación que protege el agua de Mendoza y a la que la gente ha salido a defender en las calles”, comenzó diciendo el abogado.

Vadillo y los militantes del Partido Verde.

Acto seguido, Vadillo, escoltado sólo por Fugazzotto, pero con cincuenta militantes de esa fuerza copando la entrada de la Casa de Las Leyes, explicó que sí hubo algún acercamiento, aunque les puso otro tenor al trataros de meros “acuerdos programáticos” que se buscaban. “Pero ya no podemos tener acuerdos programáticos si están diciendo que quieren hacer minería por fuera de la legislación”. Su remate recalcó que las últimas frases de De Marchi sobre la actividad fueron uno de los grandes detonantes, sino el mayor.

Por último, quienes se quedaron con el tercer lugar en las últimas elecciones provinciales, sacaron pecho y dijeron que no necesitan tejer acuerdos con otras entidades políticas, precisamente por ser la tercera fuerza de Mendoza y porque presentaron candidatos en todas las comunas que desdoblaron comicios. Aún así, aparece un posible aliado en su horizonte: Jorge Difonso.

Con Difonso sí están dispuestos a ir

Al diputado Jorge Difonso, defensor y coautor de la ley 7.722, sí lo quieren compitiendo junto a ellos, pero el problema es que el sancarlino ya está prácticamente confirmado en la nueva coalición de corte liberal. El propio Vadillo dio a entender esa complicación en la conferencia de prensa: “No sabemos si podremos sumarlo, porque entendemos que él está… bueno, hay que preguntárselo a él”, recalculó.

Difonso ahora está en la mira de los verdes. Todavía no confirma si se irá con De Marchi.

Antes, había dicho que lo ilusionaba un trabajo en conjunto para proteger los recursos naturales de la provincia que, según su discurso, están en peligro por el manejo político de los partidos tradicionales. “Ojalá sea Difonso, otro gran defensor del agua, quien esté con nosotros. Agua que, dicho sea de paso, está en peligro por las decisiones de quienes responden a Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti, de traer una empresa israelí para privatizarla: Mekorot”:

Los dichos de Vadillo no coinciden con la forma en que la firma y Mendoza se vincularon. Jamás se esbozó ninguna intención de privatizar el recurso, de hecho la tarea de Mekorot, por ahora, es diseñar un plan para un mejor uso hídrico y que después la provincia decida si lo aplica, al menos de acuerdo a datos oficiales tanto de Mendoza como de Nación. Al respecto, el ex diputado no hizo más declaraciones que aquella inicial.

Diario UNO había contado este domingo que la interna estaba caliente y que el acuerdo en ciernes podía no darse. Desde el propio eje de los verdes habían dicho que el demarchismo los miraba a menos en términos de números, y que el diputado nacional no quería habilitar una PASO en la carrera hacia la Casa de Gobierno: “Mínimo, le estamos pidiendo una interna Omar versus Mario”, confiaron en su momento. Evidentemente, si más adelante compiten, será sólo en veredas distintas.

