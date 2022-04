La asunción de los nuevos legisladores activó una guerra de poder en Cambia Mendoza y en el PJ

Hay pelea por cargos clave, vuelven pesos pesados y el PRO jugará un partido aparte en su interna con la UCR. A quién responden y de dónde vienen nuestros nuevos representantes.

Una de las primeras pujas en el oficialismo está relacionada con definir quién comandará el interbloque en Diputados.

Entre Jorge López y Diego Costarelli

Mientras Jorge López es uno de los que espera ese cargo -según afirman-; otros tienen todo listo para que quien comande la tropa sea Diego Costarelli, alfil extremadamente cercano a Cornejo y quien viene de manejar la bancada en Senadores.

Algunas charlas en ese sentido ya avanzaron, y, como la designación de Kerchner y Eisenchlas en la Cámara Alta se filtró antes de tiempo, para esta definición se tomarán al menos hasta este lunes.

Qué pasará en el PJ

En el PJ ocurre algo similar. Llegaron dos nombres con mucha fuerza: Alejandro Bermejo y Omar Félix. Y los dos están buscando quedarse con las vicepresidencias de sus cámaras, según se cuenta en las filas peronistas. Algo que el partido no permitirá que se dé simultáneamente a pesar de estar en recintos diferentes. El sanrafaelino podría ser vice en Diputados, lo que a priori no es un problema; pero, como no está en los planes mover a Germán Gómez de la presidencia del bloque, eso sí se torna un obstáculo.

“Gómez es un hombre de los Félix, no pueden tener los dos lugares (manejar el bloque y tener el segundo cargo de la cámara) porque son del mismo espacio”, sintetizó una alta fuente del partido. Afirman que no es el único escollo, sino que Bermejo, buscando la vicepresidencia en Senadores, también tiene férrea competencia.

Son sólo dos de los muchos ejes que van complicando la paz interna en las grandes coaliciones mendocinas. El oleaje de juramentos que comenzó este martes, y que continuará por estos días, deja bien claro cuál es la musculatura que cada sector tiene dentro de los partidos. Por ejemplo, a varios de los consultados en el oficialismo les llama la atención el bajo número de legisladores que responden directamente al gobernador. Los “suaristas puros” de la nueva camada, según ese conteo que ellos mismos hicieron, se cuentan con menos que los dedos de una mano. Aunque todos respaldan al gobernador.

image.png Martín Kerchner y Mercedes Rus son las nuevas autoridades del interbloque Cambia Mendoza en el Senado.

Quiénes responden a Suarez y quiénes a Cornejo

En Senadores, sólo Alejandro Diumenjo llega como una pieza del riñón suarista. Contrasta bastante con la gesta lograda por el PRO, que ubicó tres nombres en la cámara y que, encima –a diferencia de lo que pasa con Hebe Casado, Enrique Thomas y Pablo Priore- parecen responderle directamente a Omar De Marchi. Y no sólo eso: también contrasta con el cornejismo, cuyos referentes –o, al menos, políticos más cercanos al ex gobernador- aterrizarán esta semana y son cinco.

El primero de esos nombres propios es el de Abel Freidemberg: médico encargado de la zona Sur en la peor parte de la pandemia y alguien que decidió rivalizar fuerte con los Félix en tiempos de campaña (de vacunación y política), además de haber sido candidato a la intendencia.

Se suman Ángela Floridia, esposa del titular del Tribunal de Cuentas Néstor Parés, y Fernanda Sabadín, maipucina cercana al sector de Néstor Majul -es decir, cercana también al senador nacional-.

Y faltan dos de cuya filiación no quedan dudas: Martín Kerchner, el llamado por ese entonces “superministro” de Cornejo y Mariana Zlobec, una de las figuras emergentes del radicalismo godoIcruceño que comanda Tadeo García Zalazar. Por todos esos motivos, son perfiles más alineados con quienes manejaban la gestión anterior que con quienes encabezan la actual.

Sin embargo, a Suarez puede computársele uno de los nombres que quedó entre los neutrales: Claudia Najul. Es cierto que la ex diputada comenzó su militancia en la Capital, pero lo hizo de la mano del Viti Fayad. Después el periplo la acercó más a Ernesto Sanz hasta casi los albores de Cambiemos, a mediados de 2015. A partir de ahí se fue acercando a la figura del ex intendente de Godoy Cruz.

Claudia Najul.png Najul vuelve a la Legislatura. Durante la gestión de Cornejo fue presidenta del bloque y ministra de Salud.

Fue al mismo tiempo que el sanrafaelino perdió en su aventura –para muchos, casi testimonial- de enfrentar a Macri en las primarias. Comenzaban los años radicales y distintas voces refieren que Sanz, antes de viajar a San Rafael y alejarse un poco de la política mendocina, bendijo a quienes se acercaban al sancarlino y les apuntó: “Vamos con todo, ahora somos todos cornejistas”. Sí, eran otros tiempos.

En síntesis: Najul tiene buen feeling con Suarez, pero no es del riñón.

Quiénes son de Anabel y quiénes de los intendentes

El PJ estalló. El liderazgo de Anabel Fernández Sagasti está siendo cuestionado incluso desde su mismo espacio y el advenimiento de elecciones internas, en apenas algunos meses, enrarece todavía más el clima. Del otro lado están los intendentes. Uno de ellos, el que termine de asomar la cabeza, puede ser el candidato a gobernador en 2023. La pregunta en torno a su alfiles legislativos es a quiénes harán jugar, y cómo.

Se los ubica en un pejotismo más tradicional, alejado del kirchnerismo y de La Cámpora. En medio de un contexto que tiene “cartas bomba”, reuniones bien divididas, el llamado a que emerjan los “perogansos”, y mirando lo que pasa entre el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner; trazar el ADN de los nuevos legisladores se torna mucho más llamativo que en tiempos de calma.

Los jefes comunales sumaron dos nombres en Senadores: Gerardo Vaquer, hombre de máxima confianza de Righi (es quien maneja SAPEM -Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria Estatal- e Interluz, los proyectos mixtos que, entre otras cosas, dan internet a dos mil personas en Lavalle y ahora encaran proyectos de biotecnología); y Pedro Serra, figura que responde a los Félix en San Rafael y que asumió la intendencia interina apenas fue internado Emir, a finales de febrero.

Y Anabel sumó tres bancas: Mercedes Derrache, quien era contadora de Flor Destéfanis en Santa Rosa (y dicen que ya la están extrañando por su expertise entre los números), Helio Perviú (amigo personal de Ilardo y Sagasti, además de haber sido una figura central en el camporismo), y Adriana Cano, proveniente del ciurquismo y la construcción territorial en Las Heras, donde es jefa de ANSES. La ligazón de Cano a la presidenta del PJ se vio este sábado, cuando ambas organizaron la charla “Fondo para pagarle al Fondo” en la sede departamental del partido.

Por último, hay dos difíciles de clasificar. Alejandro Bermejo compitió en la interna contra Sagasti antes de que ella fuera candidata a gobernadora, pero tanto él como su hermano Adolfo mantienen una buena relación con Lucas Ilardo y de hecho hacen gala de ello en las redes. El aliado de un intendente dijo: “El Pulga está más con Anabel, pero nos lo quieren facturar a nosotros”, en clara muestra de que no lo consideran de su lado en la pelea interna.

image.png En "V". Ilardo y Adolfo Bermejo tejieron lazos mientras coincidieron en la Cámara de Senadores.

La otra es Alejandra Barro, hija de José, ex candidato a intendente de Malargüe. Su sector se alió al jaquismo en las últimas internas del departamento y dejaron atrás por muy poco a la –pronta a ser- ex senadora Sailvina Camiolo, con quien está fuertemente enemistada. Varios sugieren no sumarla de lleno al sector que conduce el PJ provincial, ni tampoco al de los intendentes.

Qué hará Omar Félix y el renovado fenómeno Ramón

El de Omar Félix es el nombre más fuerte de todos los que sumará el peronismo a Diputados. Ex intendente, ex legislador nacional, figura fuerte del Sur y con veinte años de política en el lomo, tiene un peso específico que se observa ya desde cómo lo miden propios y rivales en estos días previos. Sin embargo, volvieron a surgir versiones de que no pasaría mucho tiempo en la Legislatura y que renunciaría a su banca poco después de que ya no corran las penalidades.

Entre los suyos se dividen entre los que desmienten rotundamente esa postura y los que redoblan la apuesta diciendo que sí, que podría tener futuro en alguna dependencia nacional. La jugada que hizo el PJ de poner a Gustavo Perret en el Consejo de la Magistratura también alimenta esos rumores, porque Perret sólo volverá a la cámara si Félix se va, ya que le seguía en la boleta. Si no, tiene que dejar la Legislatura en apenas un puñado de horas ¿Lo pusieron en el Consejo para que estuviera sólo dos meses?

La respuesta llegará tarde o temprano. Por mientras, Félix se ha encargado de desmentir los dichos en etapas anteriores, cuando se decía que, si dejaba la banca, era para volver a San Rafael.

Ese peronismo tradicional, que podría poner el candidato a gobernador en 2023, sólo incorporó su nombre y otro más en esta nueva camada de diputados: el de Julio Villafañe, un “todoterreno” de Martín Aveiro en Tunuyán al que, sin embargo, no propusieron como un posible sucesor en la comuna: ese lugar, al menos según el propio intendente dijo hace pocos meses, es de otro de sus “pollos”, Emir Andraos.

Por último, queda la incógnita de José Luis Ramón. El buen vínculo que supo construir con Sergio Massa durante los dos años en que coincidieron en el Congreso hace que muchos lo miren expectantes. Se preguntan si, el año que viene, el tigrense integrará una fórmula presidencial y si eso puede redundar en alguna oportunidad para el ex Protectora. Por lo demás; fue radical, no se considera peronista y tendrá su propio bloque. Es difícil saber a qué está atado su futuro en el Frente de Todos.

image.png Ramón, un precursor de la boleta única. En el programa 7D de Canal Siete, le preguntaron a quién elegía como candidato a Presidente. La "X" la colocó en el casillero de Sergio Massa.

El cornejismo en diputados

En la cámara baja también se miran los pelajes y se sacan cuentas: del “suarismo puro” al que se hace referencia más arriba. La única que llegó es Cecilia Rodríguez, que viene directamente desde la Capital. Pero entre los que sus propios correligionarios ubican en el cornejismo, o que le responden al ex gobernador, la cifra es mucho mayor: seis diputados.

Fundamentalmente, a esa nómina la encabeza Diego Costarelli, quien acompaña al ex gobernador desde sus gestiones en Godoy Cruz y, como se dijo, tendría allanado el camino para presidir el interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara Baja. Jorge López puede perder esa pulseada, pero al menos se mantendría como titular de la Comisión de Hacienda, un espacio de importancia para el Gobierno.

costarelli.jpg Reforma electoral. Costarelli desplegó la boleta única en la comisión de Asuntos Constitucionales a mediados de febrero. El oficialismo logró sancionar la ley que propuso Suarez.

A López también lo consideran más cercano a Cornejo, pero debe agregarse que viene de un grupo conformado por el ministro de Economía Enrique Vaquié. Entre los otros que responderían al senador nacional, también se menciona a la joven Giuliana Díaz (viene del radicalismo de Maipú y del sector de Néstor Majul), Flavia Dalmau, del Valle de Uco y los esteños Daniel Llaver y Claudia Salas.

Por afuera, -o difíciles de clasificar-, Cambia Mendoza sumó seis diputados. Mauricio Torres (del Frente Renovador - Unión Pópular), Gisela Valdez (cercana al ex candidato a intendente Lucas Quesada y más afín al grupo de Ernesto Sanz, en otro momento); Mauricio Di Césare (próximo al sector del ex jefe comunal de Rivadavia Gerardo Del Río y hoy persona del círculo de Miguel Ángel Ronco) y Evelin Pérez, quien manejó el Concejo Deliberante de Guaymallén durante los últimos años y, previsiblemente, responde a Marcelino Iglesias. Se suma el sureño José Manuel Vilchez.

Guillermo Mosso, del monobloque Demócratas en el Frente, merece un párrafo aparte.

Es de los legisladores en los que Suarez ha depositado confianza y se ganó un lugar importante en la boleta de cara a las últimas elecciones, pero no renuncia a su ADN “ganso”, y mantiene su individualidad dentro de la coalición. Tiene también un dato curioso: en el otro recinto tendrá a un ex alumno de cuando daba clases de Contabilidad en el colegio Santa María de Godoy Cruz: ni más ni menos que un ex ministro de Economía, Martín Kerchner.

image.png Fernanda Sabadín y Giuliana Díaz, dos legilsadoras surgidas de la UCR maipucina en calle Padre Vázquez. Néstor Majul es uno de los principales referentes en el departamento.

Nuevas autoridades en la Legislatura

“Nosotros queremos que Ilardo siga siendo el presidente del bloque porque es el mascarón de proa, el que se la pone contra las rocas”, impúdicamente dijo un dirigente no K. “El que vaya ahí, se desgasta, se lima; sobre todo por lo mal que está la situación en el Gobierno nacional”.

Otros, más atemperados y tanto desde sectores cercanos como lejanos al senador, dijeron que prefieren tenerlo ahí porque trabaja los temas, coordina bien con Germán Gómez en la otra cámara, y porque fue una buena voz de mando en los últimos años. Las dos posturas, antagónicas en el concepto y en las formas, conducen a lo mismo: está casi confirmado que Lucas Ilardo seguirá al frente de los peronistas en el Senado.

En ese espacio la puja que avizoran es otra: la ya mencionada por la vicepresidencia de la Cámara. En principio, los dos contendientes principales serían Alejandro Bermejo y Mauricio Sat (quien ya viene en ese lugar tras la salida del otro Bermejo, Adolfo). Pero en el último tiempo empezó a rondar con fuerza un deseo de Roberto Righi: que sea su referente, Gerardo Vaquer, quien se haga cargo de esa silla. Teniendo en cuenta sus aspiraciones a la Gobernación -nunca del todo explicitadas-, no sería descabellado que buscara tener ese espacio.

Sumar un nombre más a esa carrera sería demasiado, pero no queda otra: según sectores cercanos a los intendentes, el círculo afín a Ilardo y Fernández Sagasti quiere proponer el nombre de Helio Perviú. O sea, hay tres nombres para un sólo cargo, que a priori no parece decisivo pero sí importante.

En el oficialismo lo tienen más resuelto. En el PRO ya está definido que el vicepresidente primero de Senadores será Germán Vicchi (cabeza de la Fundación Pensar) y uno de los que no provieneN del "barro" político. Además, no pusieron reparos en que Kerchner y Mercedes Rus (como vice) sean quienes comanden la bancada. Quizás son muestras de que la interna no será tan rabiosa como quieren en los estratos altos de la filas amarillas.

ABED SAT.jpg Sigue o deja el lugar a los otros aspirantes. Mauricio Sat juró como vicepresidente de la Cámara de Senadores en diciembre de 2021.

Por último, se dará otra situación interesante en la Cámara de Diputados: los referentes de los monobloques, esos que parecen solitarios, pelearán por ver quién se queda la Vicepresidencia tercera. El que más suena es Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, que incluso tiene el aval de algunos oficialistas porque es -precisamente- quien encarna una verdadera tercera fuerza. Sin embargo, en las últimas horas sonaron también los nombres de Mercedes Llano y hasta José Luis Ramón.

Todo esto pasa en la Legislatura cuando todavía ni empezaron los períodos de cada uno de los mencionados. Hay movimiento, hay acción, y hay mucha política. Es decir, estamos ante 86 personas con mucho vigor.

¿Redundará en mejores leyes para los mendocinos?

