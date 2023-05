Julio Cobos desnudó que la gran traba para tratar cambios en los créditos UVA está en el Banco Central

Según contó el diputado, hubo varias reuniones la semana pasada en las comisiones de Presupuesto y Finanzas del Congreso que analizan esos cambios en los créditos UVA con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce y el funcionario les pidió un plazo para analizar esos posibles cambios.

créditos uva.jpg Los hipotecados con créditos UVA son más de 100.000 en todo el país y vienen reclamando que se elimine ese sistema desde hace años.

A la espera de esa respuesta están por estos días los diputados que pretenden darle de una buena vez un tratamiento en el Congreso a los proyectos que modifican los créditos UVA.

Valga recordar que además del proyecto de Julio Cobos, en la Cámara de Diputados de la Nación hay 10 iniciativas más para reformar esos créditos. Por eso el 21 de marzo pasado, cuando se iba a dar un sesión especial en esa cámara para tratarlos, el mismo Cobos respaldado por otros 11 diputados nacionales presentó una nota para desistir de esa sesión con la ilusión de lograr mayor consenso con el resto de los legisladores de otros partidos e incluso del oficialismo y lograr un dictamen único.

Luego de esa jugada, el mismo Cobos se encargó de plantear dónde radica la urgencia de modificar esos créditos.

"Se rompió la equidad contractual, una ruptura entre la evolución del salario y la cuota, y la magnitud del problema equivale a 100.000 viviendas y 500.000 créditos prendarios. Tenemos un problema a solucionar reconocido por los tres poderes del Estado, el Ejecutivo con los congelamientos establecidos por Macri y luego por Alberto Fernández. Al comienzo de la actual gestión se fijó el artículo 60 de la Ley de Emergencia económica y solidaridad social en el que se establecía que el Banco Central realizaría una evaluación del desempeño y viabilidad del mecanismo de créditos UVA. Vemos que intervino el Ejecutivo con los congelamientos y este artículo en esa ley, el Judicial porque no había respuestas, también lo hizo a través de fallos. Finalmente, interviene el Legislativo: hoy tratamos 11 proyectos relacionados con el tema, hay voluntad del Congreso para trabajar en esto”, se explayó el legislador que integra Juntos por el Cambio.

Qué pasó con la derogación de la ley de alquileres

El diputado mendocino también se quejó del estancamiento del oficialismo en derogar la criticada ley de alquileres.

"Es una ley malísima, en la que todos hemos hecho autocrítica. No encontramos en esta época de inflación tan grande una ley que atienda los intereses de los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias. Entonces lo que hemos propuesto desde el radicalismo es derogarla y mientras tanto sigamos estudiando cómo evoluciona la economía, porque en las ciudades de CABA y de Mendoza las sociedades han generado mecanismos de defensa y se inclinan por la modalidad Airbnb, es una forma de salir de esa ley y distintas formas de alquilar", planteó Cobos.

Según marcó el radical, con la vigencia de esa ley que perjudica a los inquilinos y los propietarios, con poca oferta de vivienda por esa tendencia de volcarse a esos alquileres temporarios y sin créditos hipotecarios para construir viviendas "es el combo perfecto para que la situación de los inquilinos y de los propietarios sea verdaderamente muy difícil".

"El Gobierno (nacional) insinúa una cosa y se queda a mitad de camino, no avanzamos ni con los créditos UVA, ni con la derogación de esta ley que tiene dictamen de mayoría y minoría, y estamos atascados con estos temas que son fundamentales para la sociedad", se quejó.

Cobos cuestionó el slogan peronista de la revolución de la vivienda

El ex gobernador, también se metió en la campaña electoral y le dedicó unos minutos al slogan de la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo, que impulsan la "revolución de la vivienda" con la promesa de construir más de 16.000 casas, y superar incluso al ex gobernador Octavio Bordón.

"Yo veo una discusión que se ha instalado, sobre la construcción de vivienda, y eso que dicen de la revolución de la vivienda, pero la verdad es que hasta que no recuperamos el crédito hipotecario no hay un complemento para los fondos del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) que cada vez son más escasos y exiguos,y se construye menos a través de la la política de vivienda que distribuye estos fondos en todo el país", dijo el ex gobernador poniendo en duda el alcance de esta promesa electoral si no se complementa con fondos nacionales.

