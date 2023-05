Cerca de 1.500 vehículos chilenos no pudieron cruzar a su país por un temporal en alta montaña

Ante la ola de chilenos que llega a Mendoza a diario, especialmente los fines de semana, y la llegada de un temporal de nieve, el Paso Cristo Redentor fue cerrado el domingo y 1.500 vehículos de turistas trasandinos no pudieron cruzar a su país. El domingo al mediodía en el puesto Los Árboles, en Potrerillos, Gendarmería no permitió seguir viaje hacia la frontera para evitar inconvenientes debido al temporal. No hubo varados y señalaron que pueden regresar a Chile por el paso Cardenal Samoré, en Neuquén.