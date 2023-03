Julio Cobos calentó la interna por la intendencia de Las Heras con una foto con el Oso Tello

En la otra vereda se plantó Cobos, quien desde hace un tiempo ya venía insistiendo con la precandidatura del Oso Tello, que se terminó confirmando este martes.

Tan tirante se mantuvo la relación con Orozco, de quien fue padrino político en la campaña a intendente, que hace un mes el intendente echó a un funcionario cobista (y yerno), Mauricio Ginestar. Fue entonces cuando el exgobernador públicamente dijo: "Lamento que el intendente descuide tanto la gestión municipal y se dedique a perseguir a quienes lo acompañaron y aconsejaron siempre para hacer las cosas bien".

Daniel Orozco y Alfredo Cornejo.jpg

Cobos blanqueó su apoyo al Oso Tello

"Fabián Oso Tello apuntaló técnica y políticamente durante años la gestión de Las Heras", dijo Julio Cobos este miércoles en redes sociales dando su visto bueno a la precandidatura del exfuncionario. "Todos saben que fue así desde el primer día", agregó.

El diputado nacional lo calificó de "persona muy querida y de corazón grande como Las Heras" y reconoció su "compromiso público y madurez política".

"Haremos lo posible para que se cumpla su sueño", apuntó Cobos sobre el deseo del Oso Tello de ser intendente y cerró con un #Oso2023 como para que no quede ninguna duda de su respaldo.

Para Cobos, Alberto y Cristina tendrían que seguir "el ejemplo" de Macri

El mendocino consideró que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "tienen que tomar el ejemplo" del líder del PRO, Mauricio Macri, y bajarse de la contienda electoral.

En diálogo con Noticias Argentinas, aseguró que la decisión de Macri de no ir por un "segundo tiempo" es "una actitud que hay que ponderar", y en ese sentido dijo que es un hombre que "quizás hizo más política después de presidente que siendo presidente".

Sobre la promesa de Cristina Kirchner de no ser candidata, Cobos piensa: "Es contradictorio porque ella dijo que no, pero sus aliados y allegados la siguen promoviendo. Uno queda desconcertado. Yo les puedo decir a mis aliados "´muchachos, no jodan más con esto, no voy a ser candidata a anda, piensen en otro candidato´".

"Creo que algunos tienen que tomar el ejemplo de Macri", soltó, para luego confirmar que se refería no solo a Cristina, sino también a Alberto Fernández.

Cobos ratificó a su vez su apoyo a la candidatura presidencial del titular de la UCR nacional y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y desestimó la posibilidad de que termine siendo compañero de fórmula de Rodríguez Larreta.

Morales y Cobos.png Julio Cobos junto a Gerardo Morales, su precandidato a presidente.

"Hoy por hoy diría que no (será candidato a vicepresidente). Él quiere ser candidato a presidente. Sabe que a lo mejor es su última oportunidad y quiere jugar a fondo. Lo veo muy convencido en ese rol", aseguró.