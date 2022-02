Juan Manuel Ojeda denunció una operación del peronismo para bloquear el proyecto El Azufre

El proyecto El Azufre, un centro de esquí ubicado en alta montaña -muy cerca de la frontera con Chile-, se ha convertido en los últimos días en una arena de disputa entre oficialismo y oposición. El gobierno de Rodolfo Suarez defiende la asignación de 12.000 hectáreas fiscales a través de un decreto que firmó el mandatario en enero.

En contraste, la oposición -a través de legisladores como el senador Ilardo- salió a denunciar la decisión como un negociado entre el gobierno y los privados.

Y luego se metió también la Nación a través de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE), que envió a Suarez una nota de su director, Martín Cosentino, en la que lo instaba a anular su decisión.

El Azufre y el aroma de la polémica

Ojeda opina que las críticas de Ilardo se orquestaron de forma taimada. Lo explicó así: "Gracias a su vínculo con el camporista Juan Debandi -vice de Agencia Nacional de Bienes del Estado- el legislador logró una 'gauchadita': una nota cuestionando y amedrentando, sin razón, al gobierno de Mendoza por el emprendimiento El Azufre".

Para el malargüino, dicha nota periodística fue el primer paso de una serie que continuó con el retuiteo de Ilardo. Luego vino la misiva de la AABE para Suarez, texto que el legislador peronista habría recibido incluso antes que el gobierno provincial, lo que le habría permitido fogonearlo anticipadamente en su perfil de Twitter.

El hilo de Ojeda continuó. El jefe comunal enumeró una serie de experiencias en las que calificó el accionar de La Cámpora como la de "una empresa de demolición" por encima de posibles inversiones. Y acusó al peronismo de haberse quedado callado cuando, durante la intendencia de Celso Jaque, se cedió a capitales malayos 250 mil hectáreas malargüinas, incluyendo "pozos petroleros, una escuela y un pueblo".

Su diatriba siguió, atacando las promesas que hizo el gobierno de Paco Pérez sobre las inversiones que traería Potasio Río Colorado, el gasoeducto de Malargüe -que no se hizo- y diversas obras de saneamiento. Terminó refiriéndose a la tensa experiencia con Portezuelo del Viento y al tramo jamás asfaltado de la Ruta 40.

"A La Cámpora y al peronismo malargüino no les importan las inversiones, no quieren trabajo genuino, no quieren a sus vecinos, dicen NO al progreso y al futuro de Mza. La Cámpora (y sobre todo Ilardo) están embarcados en un desesperadísimo intento de protagonismo, de mostrarse como sea tras llevar a su partido a la peor derrota electoral en toda su historia", escribió el mandatario.

Y cerró: "A ellos los invito, una vez más, a la reflexión. No le hacen daño a un Intendente, a un partido o al Gobernador; atentan contra el futuro de sus vecinos. El modo 'poner palos en la rueda' ya fue. Aporten, ayuden, construyan y si no pueden, ¡dejen emprender!".

La respuesta de Ilardo

Casi simultáneamente, Ilardo -que viene cuestionando con aspereza el rol de algunos medios en la disputa por El Azufre- compartió su interpretación del clima caliente que se vive por estos días en la política mendocina.

"Aunque saquen a todos los concejales de la cueva y aparezca el intendente que no puede explicar por qué la empresa -en referencia a El Azufre- está hace dos años sin su autorización y él hace vista gorda; aunque estén nerviosos y preocupados; aunque (Lisandro) Nieri siga escondido...la que se les viene", posteó el legislador.