Javier Milei retomó la campaña en Tres de Febrero y volvió a hablar de "civilización o barbarie"

Milei 3 de feb

“Estamos en un momento bisagra”

“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra”, expresó Milei ante los militantes, retomando un tono épico similar al que ha usado en los últimos actos. “Tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, insistió, repitiendo su caracterización del kirchnerismo como “enemigo de las ideas de la libertad”.

El mandatario regresó a la campaña tras su reciente viaje a Washington, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump. “El momento es duro, pero hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico y menos inseguridad. Les pido un esfuerzo más, que no aflojen”, agregó Milei, antes de cerrar con un mensaje de apoyo a los candidatos locales: “A seguir al ‘Colo’ y a Karen, que vamos a ganar”.

Santilli aseguró que hasta las elecciones pueden mejorar

En diálogo con la prensa, el candidato bonaerense Diego Santilli reforzó el llamado al electorado a pocos días de los comicios: “Podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”, dijo, acompañado por Patricia Bullrich y el intendente local, Diego Valenzuela.

Tres de Febrero es un territorio clave dentro de la Primera Sección electoral bonaerense. En las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, La Libertad Avanza fue superada por diez puntos por la alianza peronista Fuerza Patria, por lo que el oficialismo busca recuperar terreno en el conurbano.

Milei y la agenda que se viene: Tucumán y Santiago del Estero

Milei continuará su recorrida este sábado por el interior del país. A las 10.30 encabezará una caravana en Santiago del Estero junto a los candidatos Laura Godoy y Tomás Figueroa, postulantes a Diputados y Senadores por LLA.

Más tarde, a las 18.30, se trasladará a Tucumán, donde recorrerá San Miguel acompañado por Federico Pelli, candidato a diputado nacional. Según adelantaron desde su entorno, los actos mantendrán el mismo formato de contacto directo con la gente, sin escenario ni discursos largos: solo Javier Milei, el megáfono y su apuesta por “las ideas de la libertad”.