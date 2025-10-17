A 9 días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei volvió al ruedo electoral con una caravana en el municipio bonaerense de Tres de Febrero. Desde la parte trasera de una camioneta y megáfono en mano, pidió a los votantes “seguir abrazando las ideas de la libertad” y evitar “la barbarie comunista de los Kirchner”.
Javier Milei retomó la campaña en Tres de Febrero y volvió a hablar de "civilización o barbarie"
El presidente encabezó una caravana junto a Santilli, Bullrich y su hermana Karina Milei. Pidió "no volver a la barbarie comunista de los Kirchner"
En la actividad participaron dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos Patricia Bullrich, Diego Santilli, Karen Reichardt y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El acto se dio en un clima tenso, con algunos empujones entre militantes libertarios y manifestantes opositores, aunque sin mayores incidentes.
“Estamos en un momento bisagra”
“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra”, expresó Milei ante los militantes, retomando un tono épico similar al que ha usado en los últimos actos. “Tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, insistió, repitiendo su caracterización del kirchnerismo como “enemigo de las ideas de la libertad”.
El mandatario regresó a la campaña tras su reciente viaje a Washington, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump. “El momento es duro, pero hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico y menos inseguridad. Les pido un esfuerzo más, que no aflojen”, agregó Milei, antes de cerrar con un mensaje de apoyo a los candidatos locales: “A seguir al ‘Colo’ y a Karen, que vamos a ganar”.
Santilli aseguró que hasta las elecciones pueden mejorar
En diálogo con la prensa, el candidato bonaerense Diego Santilli reforzó el llamado al electorado a pocos días de los comicios: “Podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”, dijo, acompañado por Patricia Bullrich y el intendente local, Diego Valenzuela.
Tres de Febrero es un territorio clave dentro de la Primera Sección electoral bonaerense. En las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, La Libertad Avanza fue superada por diez puntos por la alianza peronista Fuerza Patria, por lo que el oficialismo busca recuperar terreno en el conurbano.
Milei y la agenda que se viene: Tucumán y Santiago del Estero
Milei continuará su recorrida este sábado por el interior del país. A las 10.30 encabezará una caravana en Santiago del Estero junto a los candidatos Laura Godoy y Tomás Figueroa, postulantes a Diputados y Senadores por LLA.
Más tarde, a las 18.30, se trasladará a Tucumán, donde recorrerá San Miguel acompañado por Federico Pelli, candidato a diputado nacional. Según adelantaron desde su entorno, los actos mantendrán el mismo formato de contacto directo con la gente, sin escenario ni discursos largos: solo Javier Milei, el megáfono y su apuesta por “las ideas de la libertad”.