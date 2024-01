Javier Milei dijo que si la inflación es de 30% "es un numerazo, un logro fenomenal"

Tras su regreso de la Antártida, Milei resaltó el número del 30% por la Argentina "venía" para una inflación del 45%. "Si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes", aseguró en diálogo con Radio Mitre.

MILEI EN LA ANTARTIDA.jpg FUENTE/ TELAM

►►TE PUEDE INTERESAR: Cómo juegan los mendocinos en la ola de denuncias y rosca por los proyectos de Milei

Al ser consultado sobre si hay un riesgo de una hiperinflación, respondió que sí. "Por más que estamos haciendo un laburo fenomenal, cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, te pasa la factura. No acompañaron la licitación de bonos y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba",

"Los políticos tienen que tomar conciencia de que, si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme", consideró.

Y afirmó: "Que quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer: mandé el programa de ajuste, de shock bien ortodoxo".

Además, reiteró que no negociarán nada en referencia a las modificaciones al mega DNU 70/2023 y de la ley ómnibus que envió al Congreso. "Sólo aceptamos sugerencias para mejorar", preció.

El mandatario planteó esta tarde que el DNU es "un decreto de liberación" en el que "se le otorgan libertades a las personas. Hace que los mercados sean más competitivos, no es pro empresa, es pro mercado".

►►TE PUEDE INTERESAR: Mechi Llano sobre la Ley Ómnibus: "Me toca aportar para que el Estado deje de ser dueño de todo"

"Al mismo tiempo se eliminan estos vicios de la política llamados tongos. Evidentemente esta situación ha generado mucha resistencia". Y subrayó que "los que están pendientes de los privilegios, evidentemente no quieren esto".

En la misma línea, el mandatario cruzó a quienes cuestionan la constitucionalidad del Mega DNU. "El decreto es un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos y que está en la Constitución. Se quejan y lo atacan de inconstitucional cuando está en la Constitución".

"Hay otros que son idiotas útiles que hacen foco en las formas, cuando en realidad es parte de la dinámica".

Además, solicitó "tener claro" que dada la "magnitud del ajuste", precisan una respuesta rápida de la inversión "para que el daño en términos de actividad sea lo menos posible y podamos bajar lo más rápido la inflación".

►►TE PUEDE INTERESAR: Cinco intendentes del PJ mendocino firmaron un amparo colectivo contra el DNU de Javier Milei

Sobre el paro que llama la CGT

Sobre el paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno, dijo que la Constitución Nacional "avala el derecho de huelga" y sostuvo que es un tema en el que él "no tiene por qué meterse".

"Es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga", dijo Milei por Radio Mitre al ser consultado por el paro de la CGT.

Añadió que "es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer".

Milei insistió con las SAD en el fútbol argentino: "La inversión entra rápido y es un negocio fácil"

Javier Milei, insistió con la posibilidad de implementar las Sociedad Anónimas Deportivas en el fútbol argentino porque "la inversión entra rápido y es un negocio fácil" y reafirmó que Chelsea de Inglaterra está interesado en comprar Boca, Racing, Newell's, Lanús y Estudiantes La Plata.

"Lo interesante de las SAD en el fútbol es que la inversión entra muy rápido. Porque es un negocio muy fácil. No hay que urdir una maquinaria enorme, porque construir una planta te puede demandar, no sé, dos años. Está la voluntad de inversión manifestada por Chelsea, en el caso de querer comprar a Boca, Racing, Newell's, Lanús y Estudiantes", dijo Milei en Radio Mitre.

Milei desestimó que la inclusión de las SAD en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 no revista carácter de imperioso: "Es de necesidad y urgencia. Hay grupos árabes expectantes de invertir cerca de 3 mil millones de dólares y para nosotros. Si el aumento de ahorro tiene contrapartida de inversión, es menos doloroso el ajuste, menos lo que cae la actividad, es menos lo que se pierde de empleo", señaló el presidente de la Nación.

"Están las intenciones del Chelsea, están las intenciones de los árabes y me parece que es algo que genera impacto rápidamente", agregó.

Milei respetará a aquellos clubes que decidan continuar como asociaciones civiles sin fines de lucro, pero señaló lo siguiente: "Soy hincha de Boca y si vienen grupos inversiones y ponen una fortuna en Boca y eso hace que Boca gane siempre y que River no le pueda ganar un solo partido, la pregunta es, ¿dónde firmo?".

Por último, se refirió una vez más a su participación en las elecciones en Boca, que consagraron presidente al ídolo xeneize Juan Román Riquelme en diciembre pasado, donde recibió algunos insultos.

"No estoy enojado con Riquelme. Uno sabe lo que hace y sabe las condiciones en las cuales juega. Sabía que me iban a mandar gente a insultar, ya lo sabía, ya tenía la información. Para mí era importante poner en claro la Argentina que queremos nosotros. En cualquier parte del mundo, si el presidente de la Nación va y vota, el club debería estar orgulloso, pero Riquelme me mandó gente a insultar", señaló el primer mandatario.

"¿Me voy a dejar amedrentar? ¿Me voy a dejar apretar por el presidente de un club de fútbol? Me parece que no corresponde. Y menos me lo va a hacer a mí. Y después una cuestión de lealtad con el presidente Macri. Y una cuestión de gratitud para con Martín Palermo. Los mejores momentos que pasé en la cancha de Boca, fue con Palermo. Y los mejores momentos que viví fuera de la cancha fue gracias a Martín Palermo. Entre otros recuerdos señalo el día de la final con el Real Madrid", cerró Milei.