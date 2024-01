Mechi Llano sobre la Ley Ómnibus: "Me toca aportar para que el Estado deje de ser dueño de todo"

"Durante muchos años me formé académicamente en temas vinculados a la reforma del Estado. Hoy me toca aportar para que el Estado deje de ser dueño de todo y de todos, que no intervenga en cada aspecto de la vida, que dé libertad a los ciudadanos para poder alcanzar sus objetivos y que nos proteja de aquellos que decidieron seguir la senda de la delincuencia y la corrupción", posteó en X la diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano (La Libertad Avanza).

"Hoy soy parte de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por @NicolasMayoraz, que tendrá la tarea de analizar y tratar el proyecto Bases, presentado por el presidente @JMilei. Me llena de orgullo y reafirma mi compromiso con los argentinos de dar lo mejor de mí ante este desafío para el que me preparé toda la vida", escribió Llano junto a unas imágenes de ella durante el tratamiento en comisiones.