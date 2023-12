Janina Ortiz aceptó someterse al desafuero que le iniciaron en la Legislatura

Además, marcó que en la legislación nacional no existe tal inmunidad de arresto y que el llamado a indagatoria no afecta los privilegios de ningún legislador. Eso implica que pueden concurrir a ejercer su derecho a defensa ante los jueces de cada causa, como será seguramente el caso de la exfuncionaria. Se amparó en la Ley de Fueros (25.320), sancionada hace más de 20 años.

ortiz escrito22.jpg El apartado en el que la documentación habla sobre los procedimientos legales en torno al desafuero.

Este martes, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales había votado un despacho de mayoría que casi con seguridad terminaría de manera desfavorable para ella. Ocurrió luego de que los fiscales Patricia Atur y Flavio D'Amore hicieran solicitudes formales en aquel sentido. Son quienes tienen a su cargo las causas por presuntas coacciones (contra la mujer del famoso audio del hotel alojamiento) y posible fraude al Estado (por la causa cooperativas).

Janina, con todo contra la UCR

"Ellos (el radicalismo) quisieron instalar un artículo 3 donde hablaban de suspensión; por eso el PJ se abstuvo", dijo Ortiz minutos después de las 11 y ya en el recinto. Acudió y dialogó con la prensa por este tema, pero se retiró cuando estaba por comenzar la sesión. En el material se refería al apartado tercero del despacho de mayoría que sacó la comisión que juzga si debe mantener o no estos fueros.

"El bloque que quedó esperando eso (que la suspendan, algo que todavía no está descartado para la próxima semana) fue el bloque UCR. Quedó claro cuál es el sector que me está persiguiendo, porque antes siempre mandaban a los del PRO o a otros, pero ayer hablaron ellos, directamente ", dijo Ortiz, que fue parte de ese mismo radicalismo hasta hace ocho meses, cuando junto a su marido decidió irse a la fuerza de Omar De Marchi.

Conferencia noviembre Daniel Orozco- Las Heras (6).jpeg Orozco, esposo de Ortiz, es el otro acusado en la causa por presunto fraude. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

"La gente me eligió; eligió a La Unión Mendocina y a sus representantes para ser una verdadera oposición, como lo estamos siendo. Eso tiene un costo y ayer (por el martes en la comisión de LAC) quedó demostrado. Si bien acato la decisión de la mayoría, quiero decir que no es correcto. La acato, aunque me iré a las vías correspondientes para denunciar esto", señaló.

"Ante lo que considero un acto de poder sustentado en la mayoría del número, lo que lo transforma en un ejercicio abusivo del poder, dejo expuesta mi voluntad de acogerme a la decisión de la mayoría legislativa, lo que no implica renunciar a las vías legales correspondientes por inconstitucionalidad de los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal", anunció en el documento.

